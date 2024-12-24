Главную елку зажгли в СКО

На главной площади областного центра засияла разноцветными огнями 30-метровая елка. Чтобы стать свидетелями этого праздничного события, сотни горожан собрались возле зеленой красавицы.

Старт праздничным мероприятиям дан. Посмотрел церемонию зажжения огней на елке и специальный праздничный концерт вместе с петропавловцами и гостями областного центра глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

Желающих повеселиться с аниматорами, сделать памятное фото, скатиться с горки нашлось немало. Гости праздника остались довольны и охотно делились впечатлениями.

Фото: акимат СКО

"‎Главную площадь так красиво нарядили, глаз радуется. Елка просто заглядение, настроение отличное. Пришли сюда с мужем и детками. Хочется верить, что 2025-й принесет всем нам только самое хорошее. Спасибо за организацию праздника."‎, – рассказала жительница Петропавловска Олеся Кульбинина.

Фото: акимат СКО

"‎Мы всей семьей приходим на зажжение елки каждый год. Нам нравится эта атмосфера, развлекательную программу любим. Детки у нас активные, им на таком празднике тоже хорошо. Желаю всем в новом году здоровья и благополучия"‎, – рассказала жительница Петропавловска Светлана Полкина.

На церемонию зажжения елки пришли несколько сотен человек. Они танцевали, пели, водили хороводы. Для горожан и гостей города подготовили музыкальные, хореографические номера, театрализованные постановки с участием творческих коллективов городского Дома культуры, костюмированных героев и ходулистов. С наступающим праздником гостей мероприятия поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Сюрпризом для петропавлоцев стал праздничный салют.

Фото: акимат СКО

"‎Год был непростой, всей областью переживали за тех, кто пострадал весной. Хорошо, что все позади, нужно настаиваться на позитив. Я верю, что новый год будет замечательным"‎, – рассказал житель Петропавловска Дамир Каримов.

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