#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
515.89
536.32
5.17
События

Главную елку зажгли в СКО

Главную елку зажгли в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:12 Фото: акимат СКО
На главной площади областного центра засияла разноцветными огнями 30-метровая елка. Чтобы стать свидетелями этого праздничного события, сотни горожан собрались возле зеленой красавицы.

Старт праздничным мероприятиям дан. Посмотрел церемонию зажжения огней на елке и специальный праздничный концерт вместе с петропавловцами и гостями областного центра глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Главную елку зажгли в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:12

Фото: акимат СКО

Желающих повеселиться с аниматорами, сделать памятное фото, скатиться с горки нашлось немало. Гости праздника остались довольны и охотно делились впечатлениями.

Главную елку зажгли в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:12

Фото: акимат СКО

"‎Главную площадь так красиво нарядили, глаз радуется. Елка просто заглядение, настроение отличное. Пришли сюда с мужем и детками. Хочется верить, что 2025-й принесет всем нам только самое хорошее. Спасибо за организацию праздника."‎, – рассказала жительница Петропавловска Олеся Кульбинина.
Главную елку зажгли в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:12

Фото: акимат СКО

"‎Мы всей семьей приходим на зажжение елки каждый год. Нам нравится эта атмосфера, развлекательную программу любим. Детки у нас активные, им на таком празднике тоже хорошо. Желаю всем в новом году здоровья и благополучия"‎, – рассказала жительница Петропавловска Светлана Полкина.

На церемонию зажжения елки пришли несколько сотен человек. Они танцевали, пели, водили хороводы. Для горожан и гостей города подготовили музыкальные, хореографические номера, театрализованные постановки с участием творческих коллективов городского Дома культуры, костюмированных героев и ходулистов. С наступающим праздником гостей мероприятия поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Сюрпризом для петропавлоцев стал праздничный салют.

Главную елку зажгли в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 22:12

Фото: акимат СКО

"‎Год был непростой, всей областью переживали за тех, кто пострадал весной. Хорошо, что все позади, нужно настаиваться на позитив. Я верю, что новый год будет замечательным"‎, – рассказал житель Петропавловска Дамир Каримов.

Североказахстанцы, провожая 2024-й, подводят итоги и загадывают желания на следующий год.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест
События
22:20, Сегодня
В ЗКО введена в эксплуатацию комфортабельная школа на 1500 мест
Президентская елка в Акмолинской области: 200 детей стали участниками мероприятия
События
18:44, Сегодня
Президентская елка в Акмолинской области: 200 детей стали участниками мероприятия
Споры вокруг маркировки товаров не утихают в Казахстане
События
18:20, Сегодня
Споры вокруг маркировки товаров не утихают в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: