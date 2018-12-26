Касымбек назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Ранее его ведомство было реорганизовано.

26 декабря 2018 года Нурсултан Назарбаев издал приказ о назначении Касымбека Жениса Махмудулы министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Назначить Касымбека Жениса Махмудулы министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан", - гласит текст официального документа.

Ранее приказом главы государства министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан было реорганизовано в министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Касымбек Женис Махмудулы родился в Джамбулской области городе Чу. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию (1997), по специальности архитектор-дизайнер, а также Евразийский государственный университет им. Л. Гумилева (2001), экономист по специальности государственное и местное управление. Является кандидатом экономических наук.

Трудовой стаж:

· Стажер - исследователь КазГАСА (1997-1998);

· Главный специалист ОАО «Темирбанк» (1998);

· Начальник отдела Комитета по антимонопольной политике Республики Казахстан (1998-2000);

· Директор Департамента водного транспорта МТК Республики Казахстан (2000-2004);

· Директор РГП «Актауский международный морской торговый порт» (2004-2005);

· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (04.11.2005-11.03.2009);

· Ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.03.2009-07.03.2014);

· Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.03.2014-08.06.2014; переназначен - с 04.04.2014);

· Первый заместитель Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 13.08.2014)

Прочие должности:

· Председатель совета директоров АО «КазАвтоТранс» (с 12.2005);

· Член совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (04.-06.2006);

· Член совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы» (с 06.2006)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден «Құрмет»;

· Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (08.05.2015).

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