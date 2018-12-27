Дорожно-строительные компании выступили против снижения цен на материалы в сметах

По их словам, внесение последних изменений в программу для расчета стоимости материалов для ВКО и Алматинской областей закончится срывом сроков и низким качеством работ.

Десятки дорожно-строительных компаний на грани банкротства. Под угрозой завершение ремонта и строительство сотни километров дорог, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Строители заявили, что внесение последних изменений в программу для расчета стоимости материалов для Восточно-Казахстанской и Алматинской областей закончится срывом сроков и низким качеством работ.

"Дефицит бюджета, и там начали срезать. Восточно-Казахстанская область - это что? На устье каменных гор, у них камней достаточно, как будто бы весь строительный материал состоит из камней, срезали наполовину", - сказал директор строительной компании Айдос Байгунусов.

Обычно дорожники не многословны. Но тут, как говорится, прорвало. Еще бы. В расчетах стоимости дорожных работ материалы вдруг подешевели почти наполовину. При этом обвал цен произошел только на бумаге. Фактическая стоимость никак не изменилась.

"Объем, который я должен был выполнить, стоимость была за тонну 20160 тенге. Сейчас проектировщики мне считают за 15 622 тенге, и, получается, если бы я выполнял работы по тому, по старому проекту, по материалу ориентировочная стоимость было 870 млн. А сейчас получается 650 млн", - отметил директор дорожно-строительной компании Илья Ефимов.

Десятки проектов по ремонту и строительству дорог в Восточном Казахстане оказались под угрозой. Корректировку с уменьшением стоимости материалов заказчики внесли в ноябре, после того, как в Комитете по делам строительства приняли новые цены. С тех пор, строители пытаются доказать, что цифры не соответствуют действительности. Пока тщетно.

"Верх возмущения вызывает ответ, который я сегодня прочитал. Отвечает даже не председатель Комитета по делам строительства, даже не Касымбек, о нем речи нет, это настолько занятый, видимо, человек, чиновник, министр, отвечает вице-министр. Это просто отписка, я другого не могу сказать. Как понять: в среднем? Я ничего не могу понять", - возмущается директор дорожно-строительной компании Александр Федосов.

Прояснили сами чиновники. Перекрикивая собравшихся, они говорили о средних ценах по стране, о сборе данных со всех областей и процентном соотношении, который оказался не в пользу Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. И добавили, что изменить уже ничего нельзя. В Астане так решили, на местах исполнили.

"Внесется корректировка, несомненно, она внесется. Потому что рыночная цена очевидна. Как всегда, ошибку углядят, виноватых искать, наверное, не будут. Но весь вопрос в том, что это затягивание времени. Сам механизм внесения в сборник настолько сложный, что, наверное, в космос пройти быстрее проверки, чем у нас рыночную цену, которая есть, внести", - говорит директор палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий.

В "черный список" попадут исполнители долгосрочных проектов, если не закончат их в срок и качественно. Как это сделать, дорожники и не представляют. И просят внести корректировки до того, пока не начали объявлять новые тендеры. Без внесения изменений им нет смысла в них участвовать. Сейчас они урезают зарплаты, сокращают расходы, отказываются от приобретения техники, чтобы закончить предыдущие проекты. Ряд предложений они уже направили в Правительство и просят рассматривать цены не в среднем, а для каждого региона отдельно с учетом реальной рыночной стоимости

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