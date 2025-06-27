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Право

Экспертиза качества дорожных работ: обновлены правила

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 11:41 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 20 июня 2025 года внесены изменения в Правила организации производства экспертизы качества работ и материалов Национальным центром качества дорожных активов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила распространяются на все субъекты дорожной деятельности РК.

Цель экспертизы качества работ и материалов – установление пригодности конструктивных элементов дороги и сооружений, материалов, технологии производства работ с соблюдением требований проекта, технической документации, договора подряда и нормативно-технических документов.

Экспертиза осуществляется на всех объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на основании возмездного договора на проведение экспертизы между заказчиком и Центром в соответствии с настоящими правилами и с действующей нормативно-технической документацией республики.

Центр осуществляет выборочную экспертизу в зависимости от продолжительности проводимых работ согласно проектно-сметной или технической документации и в объеме не менее чем 20% от общего объема материалов, предусмотренных входным контролем, а экспертиза готовых асфальтобетонных покрытий производится 100% сплошным контролем.

Экспертиза осуществляется при климатических и технологических условиях, обязательных для проведения экспертизы, исключающих не точные результаты экспертизы в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Для проведения экспертизы Центр в течение 20 рабочих дней разрабатывает, а заказчик утверждает план-график проведения экспертизы.

План-график размещается на интернет-ресурсах заказчика и Центра.

Плановая экспертиза осуществляется в соответствии с план-графиком.

Внеплановая экспертиза осуществляется:

  • при наличии отрицательного заключения экспертизы Центра;
  • по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, следственного судьи и по поручению или согласованию уполномоченного органа;
  • по обращению физических или юридических лиц, с приложением подтверждающих материалов о дефектах, нарушении технологии работ или применении некачественного материла на объектах производства работ.

Центр в рамках осуществления экспертизы:

  • производит экспертизу согласно методам испытаний и измерений, регламентированных действующими нормативно-техническими документами, с применением сертифицированных, поверенных и разрешенных к применению на территории РК приборов, средств измерений и оборудования;
  • проводит экспертизу с вынесением заключения в течение 10 рабочих дней для краткосрочных испытаний и в течение 35 рабочих дней для долгосрочных испытаний;
  • по результатам проведенной экспертизы направляет заключение экспертизы заказчику и подрядчику;
  • в случае непринятия мер заказчиком по устранению нарушений согласно заключению экспертизы, уведомляют уполномоченный орган или государственный орган архитектурно-строительного контроля и надзора для принятия соответствующих мер.

По результатам устранения нарушений и дефектов заказчик оформляет соответствующий акт устранения, подписанный подрядчиком и техническим надзором, представляет на рассмотрение Центру.

Центр в рамках осуществления экспертизы:

  • беспрепятственно находится на объектах производства работ с целью проведения экспертизы;
  • знакомится с проектной, технической и исполнительной документацией;
  • направляет в течение трех рабочих дней заключительный отчет экспертизы проведенным Центром.

Заказчик в рамках осуществления экспертизы:

  • утверждает план-график;
  • в период проведения экспертизы обеспечивает явку представителей подрядчика, технического надзора и заинтересованных лиц;
  • обеспечивает доступ Центру на объекты производства работ;
  • предоставляет проектную, техническую и исполнительскую документацию;
  • контролирует подрядчика по устранению нарушений и дефектов, отраженных в заключении экспертизы;
  • с момента получения отрицательного заключения экспертизы применяет к подрядчику меры воздействия, согласно договору подряда;
  • по результатам устранения подрядчиком нарушений и дефектов согласно заключению экспертизы в течение двух рабочих дней письменно уведомляет Центр и инициирует проведение повторной экспертизы;
  • совместно с Центром вносит корректировки в план-график;
  • ознакамливается с заключением экспертизы;
  • подает заявку для проведения повторной экспертизы;
  • ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы, проведенным Центром.

Подрядчик в рамках осуществления экспертизы:

  • обеспечивает доступ Центру к объекту производства работ, для проведения экспертизы;
  • в период проведения экспертизы предоставляет Центру проектную, техническую и исполнительную документацию;
  • инициирует проведение повторной экспертизы, путем письменного уведомления заказчика и Центра.
  • проводит мероприятия по устранению нарушений и дефектов, выявленных Центром, согласно заключению экспертизы;
  • ознакамливается с заключением экспертизы;
  • при несогласии с заключением экспертизы качества работ и материалов Центра направляет запрос заказчику о проведении выезда и испытания в составе комиссии.

Заключение экспертизы содержит:

  • наименование объекта производства работ;
  • наименование заказчика, подрядчика, лиц, осуществляющих технический и авторский надзор;
  • основание экспертизы с указанием даты мероприятия и сроков проведения экспертизы;
  • заключения экспертизы, оформленные в соответствии с регламентирующими нормативно-техническими документами;
  • электронные цифровые подписи непосредственного исполнителя экспертизы и руководителя Центра дорожных активов.

Перечень параметров, по которым проводится экспертиза, устанавливается нормативными документами в сфере строительства, реконструкции или ремонта автомобильных дорог, а также договором подряда с учетом положений данных правил и технической спецификации, установленных в договоре между заказчиком и подрядчиком с учетом положений правил.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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