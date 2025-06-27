Экспертиза качества дорожных работ: обновлены правила
В частности, правила изложены в новой редакции.
Правила распространяются на все субъекты дорожной деятельности РК.
Цель экспертизы качества работ и материалов – установление пригодности конструктивных элементов дороги и сооружений, материалов, технологии производства работ с соблюдением требований проекта, технической документации, договора подряда и нормативно-технических документов.
Экспертиза осуществляется на всех объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на основании возмездного договора на проведение экспертизы между заказчиком и Центром в соответствии с настоящими правилами и с действующей нормативно-технической документацией республики.
Центр осуществляет выборочную экспертизу в зависимости от продолжительности проводимых работ согласно проектно-сметной или технической документации и в объеме не менее чем 20% от общего объема материалов, предусмотренных входным контролем, а экспертиза готовых асфальтобетонных покрытий производится 100% сплошным контролем.
Экспертиза осуществляется при климатических и технологических условиях, обязательных для проведения экспертизы, исключающих не точные результаты экспертизы в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
Для проведения экспертизы Центр в течение 20 рабочих дней разрабатывает, а заказчик утверждает план-график проведения экспертизы.
План-график размещается на интернет-ресурсах заказчика и Центра.
Плановая экспертиза осуществляется в соответствии с план-графиком.
Внеплановая экспертиза осуществляется:
- при наличии отрицательного заключения экспертизы Центра;
- по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, следственного судьи и по поручению или согласованию уполномоченного органа;
- по обращению физических или юридических лиц, с приложением подтверждающих материалов о дефектах, нарушении технологии работ или применении некачественного материла на объектах производства работ.
Центр в рамках осуществления экспертизы:
- производит экспертизу согласно методам испытаний и измерений, регламентированных действующими нормативно-техническими документами, с применением сертифицированных, поверенных и разрешенных к применению на территории РК приборов, средств измерений и оборудования;
- проводит экспертизу с вынесением заключения в течение 10 рабочих дней для краткосрочных испытаний и в течение 35 рабочих дней для долгосрочных испытаний;
- по результатам проведенной экспертизы направляет заключение экспертизы заказчику и подрядчику;
- в случае непринятия мер заказчиком по устранению нарушений согласно заключению экспертизы, уведомляют уполномоченный орган или государственный орган архитектурно-строительного контроля и надзора для принятия соответствующих мер.
По результатам устранения нарушений и дефектов заказчик оформляет соответствующий акт устранения, подписанный подрядчиком и техническим надзором, представляет на рассмотрение Центру.
Центр в рамках осуществления экспертизы:
- беспрепятственно находится на объектах производства работ с целью проведения экспертизы;
- знакомится с проектной, технической и исполнительной документацией;
- направляет в течение трех рабочих дней заключительный отчет экспертизы проведенным Центром.
Заказчик в рамках осуществления экспертизы:
- утверждает план-график;
- в период проведения экспертизы обеспечивает явку представителей подрядчика, технического надзора и заинтересованных лиц;
- обеспечивает доступ Центру на объекты производства работ;
- предоставляет проектную, техническую и исполнительскую документацию;
- контролирует подрядчика по устранению нарушений и дефектов, отраженных в заключении экспертизы;
- с момента получения отрицательного заключения экспертизы применяет к подрядчику меры воздействия, согласно договору подряда;
- по результатам устранения подрядчиком нарушений и дефектов согласно заключению экспертизы в течение двух рабочих дней письменно уведомляет Центр и инициирует проведение повторной экспертизы;
- совместно с Центром вносит корректировки в план-график;
- ознакамливается с заключением экспертизы;
- подает заявку для проведения повторной экспертизы;
- ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы, проведенным Центром.
Подрядчик в рамках осуществления экспертизы:
- обеспечивает доступ Центру к объекту производства работ, для проведения экспертизы;
- в период проведения экспертизы предоставляет Центру проектную, техническую и исполнительную документацию;
- инициирует проведение повторной экспертизы, путем письменного уведомления заказчика и Центра.
- проводит мероприятия по устранению нарушений и дефектов, выявленных Центром, согласно заключению экспертизы;
- ознакамливается с заключением экспертизы;
- при несогласии с заключением экспертизы качества работ и материалов Центра направляет запрос заказчику о проведении выезда и испытания в составе комиссии.
Заключение экспертизы содержит:
- наименование объекта производства работ;
- наименование заказчика, подрядчика, лиц, осуществляющих технический и авторский надзор;
- основание экспертизы с указанием даты мероприятия и сроков проведения экспертизы;
- заключения экспертизы, оформленные в соответствии с регламентирующими нормативно-техническими документами;
- электронные цифровые подписи непосредственного исполнителя экспертизы и руководителя Центра дорожных активов.
Перечень параметров, по которым проводится экспертиза, устанавливается нормативными документами в сфере строительства, реконструкции или ремонта автомобильных дорог, а также договором подряда с учетом положений данных правил и технической спецификации, установленных в договоре между заказчиком и подрядчиком с учетом положений правил.
Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.