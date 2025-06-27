Экспертиза качества дорожных работ: обновлены правила

Приказом и.о. министра транспорта от 20 июня 2025 года внесены изменения в Правила организации производства экспертизы качества работ и материалов Национальным центром качества дорожных активов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила распространяются на все субъекты дорожной деятельности РК.

Цель экспертизы качества работ и материалов – установление пригодности конструктивных элементов дороги и сооружений, материалов, технологии производства работ с соблюдением требований проекта, технической документации, договора подряда и нормативно-технических документов.

Экспертиза осуществляется на всех объектах строительства, реконструкции, ремонта и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов на основании возмездного договора на проведение экспертизы между заказчиком и Центром в соответствии с настоящими правилами и с действующей нормативно-технической документацией республики.

Центр осуществляет выборочную экспертизу в зависимости от продолжительности проводимых работ согласно проектно-сметной или технической документации и в объеме не менее чем 20% от общего объема материалов, предусмотренных входным контролем, а экспертиза готовых асфальтобетонных покрытий производится 100% сплошным контролем.

Экспертиза осуществляется при климатических и технологических условиях, обязательных для проведения экспертизы, исключающих не точные результаты экспертизы в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Для проведения экспертизы Центр в течение 20 рабочих дней разрабатывает, а заказчик утверждает план-график проведения экспертизы.

План-график размещается на интернет-ресурсах заказчика и Центра.

Плановая экспертиза осуществляется в соответствии с план-графиком.

Внеплановая экспертиза осуществляется:

при наличии отрицательного заключения экспертизы Центра;

по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, следственного судьи и по поручению или согласованию уполномоченного органа;

по обращению физических или юридических лиц, с приложением подтверждающих материалов о дефектах, нарушении технологии работ или применении некачественного материла на объектах производства работ.

Центр в рамках осуществления экспертизы:

производит экспертизу согласно методам испытаний и измерений, регламентированных действующими нормативно-техническими документами, с применением сертифицированных, поверенных и разрешенных к применению на территории РК приборов, средств измерений и оборудования;

проводит экспертизу с вынесением заключения в течение 10 рабочих дней для краткосрочных испытаний и в течение 35 рабочих дней для долгосрочных испытаний;

по результатам проведенной экспертизы направляет заключение экспертизы заказчику и подрядчику;

в случае непринятия мер заказчиком по устранению нарушений согласно заключению экспертизы, уведомляют уполномоченный орган или государственный орган архитектурно-строительного контроля и надзора для принятия соответствующих мер.

По результатам устранения нарушений и дефектов заказчик оформляет соответствующий акт устранения, подписанный подрядчиком и техническим надзором, представляет на рассмотрение Центру.

Центр в рамках осуществления экспертизы:

беспрепятственно находится на объектах производства работ с целью проведения экспертизы;

знакомится с проектной, технической и исполнительной документацией;

направляет в течение трех рабочих дней заключительный отчет экспертизы проведенным Центром.

Заказчик в рамках осуществления экспертизы:

утверждает план-график;

в период проведения экспертизы обеспечивает явку представителей подрядчика, технического надзора и заинтересованных лиц;

обеспечивает доступ Центру на объекты производства работ;

предоставляет проектную, техническую и исполнительскую документацию;

контролирует подрядчика по устранению нарушений и дефектов, отраженных в заключении экспертизы;

с момента получения отрицательного заключения экспертизы применяет к подрядчику меры воздействия, согласно договору подряда;

по результатам устранения подрядчиком нарушений и дефектов согласно заключению экспертизы в течение двух рабочих дней письменно уведомляет Центр и инициирует проведение повторной экспертизы;

письменно уведомляет Центр и инициирует проведение повторной экспертизы; совместно с Центром вносит корректировки в план-график;

ознакамливается с заключением экспертизы;

подает заявку для проведения повторной экспертизы;

ввод объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в эксплуатацию осуществляется заказчиком при наличии заключительного отчета экспертизы, проведенным Центром.

Подрядчик в рамках осуществления экспертизы:

обеспечивает доступ Центру к объекту производства работ, для проведения экспертизы;

в период проведения экспертизы предоставляет Центру проектную, техническую и исполнительную документацию;

инициирует проведение повторной экспертизы, путем письменного уведомления заказчика и Центра.

проводит мероприятия по устранению нарушений и дефектов, выявленных Центром, согласно заключению экспертизы;

ознакамливается с заключением экспертизы;

при несогласии с заключением экспертизы качества работ и материалов Центра направляет запрос заказчику о проведении выезда и испытания в составе комиссии.

Заключение экспертизы содержит:

наименование объекта производства работ;

наименование заказчика, подрядчика, лиц, осуществляющих технический и авторский надзор;

основание экспертизы с указанием даты мероприятия и сроков проведения экспертизы;

заключения экспертизы, оформленные в соответствии с регламентирующими нормативно-техническими документами;

электронные цифровые подписи непосредственного исполнителя экспертизы и руководителя Центра дорожных активов.

Перечень параметров, по которым проводится экспертиза, устанавливается нормативными документами в сфере строительства, реконструкции или ремонта автомобильных дорог, а также договором подряда с учетом положений данных правил и технической спецификации, установленных в договоре между заказчиком и подрядчиком с учетом положений правил.

Приказ вводится в действие с 7 июля 2025 года.