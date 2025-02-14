Крупный пожар разгорелся на рынке строительных материалов в Каскелене

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ночью 15 февраля на пульт гарнизона Алматинской области поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов в Каскелене, сообщает Zakon.kz.

По прибытию огнеборцы констатировали возгорание трех металлических бутиков контейнерного типа со строительными материалами. Обнаружив угрозу распространения на соседние конструкции руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. Фото: пресс-служба МЧС РК "Благодаря верно выбранной тактике тушения пожара и бесперебойному обеспечению водой вскоре угроза была снята. Пожар ликвидирован на площади 132 кв. м. Пострадавших удалось избежать. МЧС обращает внимание предпринимателей на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности". Пресс-служба МЧС РК Фото: пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что астанчанин собирался спускаться с 9 этажа по простыням, спасаясь от пожара.

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