Назначен руководитель Управления архитектуры и градостроительства Алматы

Им стал Алмасхан Ахмеджанов.

Новым руководителем Управления архитектуры и градостроительства Алматы стал Алмасхан Ахмеджанов, передает Zakon.kz.

Перед новым главным архитектором города поставлен ряд задач, в том числе по обеспечению эффективной работы управления в рамках концепции "Город для людей" с применением международного опыта и инновационных технологий, обеспечивающих формирование комфортной и экологичной городской среды.

Кроме того, необходимо более активно привлекать к разработке проектов строительства креативных архитекторов и проектировщиков для дальнейшего формирования профессионального кадрового потенциала города с обеспечением преемственности знаний и опыта. Для этого на базе НИИ "АлматыГЕНПЛАН" будет создан Центр креативных идей и профессиональной поддержки молодых специалистов.

Стоит отметить, что ранее аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что в начале следующего года в открытом доступе будет размещена концепция мастер-плана развития города. Каждый житель и представитель бизнеса сможет ознакомиться с ним и дать свои предложения.

"По поручению главы государства создан Институт развития "Алматы ГЕНПЛАН", который непосредственно будет заниматься реализацией Мастер-плана. Город больше не будет развиваться стихийно. По принципу "люди к инфраструктуре" будут определены перспективные направления застройки, где согласно полицентричному подходу мы обечпечим комфортную застройку со всей инфраструктурой, общественными пространствами и объектами досуга с 20-минутной шаговой доступностью до работы и учебы. В управлении города будут широко применяться цифровые технологии. Уже создана платформа для Ситуационного центра, куда интегрированы 20 городских систем. Сформирована big data. В режиме реального времени ведется анализ автомобильных и пешеходных потоков, регулярности общественного транспорта, загруженности детских садов и школ, городского бюджета, а также мониторинг более 1200 индикаторов развития города", - отметил глава мегаполиса.

С целью создания комфортной городской среды за последние два года модернизировано уже две трети исторического центра Алматы. В следующем году по принципу "Город для людей" планируется обустройство новых пешеходных зон, в том числе на улицах Жибек Жолы, Байсеитова и Толе би. В семи районах будут реконструированы по одной улице с расширением тротуаров, установкой современной уличной мебели, а также проведен капитальный ремонт пяти и текущий ремонт девяти парков и скверов.

В 2019 году продолжится масштабное благоустройство алматинских дворов. Если за последние два года было обустроено почти 1400 дворов, то в 2019 году будет модернизировано еще не менее 600 дворов.

Алмасхан Ахмеджанов родился в Алматы. Более 19 лет работает в Управлении архитектуры и градостроительства города Алматы, начав трудовую деятельность с главного специалиста. Последние 10 лет был заместителем руководителя данного управления. Выпускник Казахского государственного университета им. Абая и Казахской государственной академии транспорта и коммуникации им. М.Тынышбаева, по специальности "Инженер – строитель".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!