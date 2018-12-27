Отныне Зыряновск можно называть Алтаем

Глава региона при подведении итогов в прямом эфире сообщил, что Зыряновский район и город Зыряновск можно называть Алтаем.

Зыряновский район и город Зыряновск переименованы в Алтай. Об этом в ходе прямого эфира на местном телеканале сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Глава региона при подведении итогов в прямом эфире сообщил, что Зыряновский район и город Зыряновск отныне можно называть Алтаем.

По словам акима области, в районе строится гидроэлектрическая станция Тургысын.

21 сентября во время визита в Зыряновск аким ВКО Даниал Ахметов одобрил переименование Зыряновска в Алтай. 28 сентября депутаты районного маслихата единогласно поддержали и проголосовали за новое название.

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