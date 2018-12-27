В Астане открыт информационный пункт Work center

Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства.

В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Информационный пункт Work center открыт в районе старого железнодорожного вокзала управлением занятости и социальной защиты совместно с акиматом района Сарыарка.

Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства. В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий.

В центре также можно пройти обучение или переподготовку востребованным специальностям по экспресс-курсам.

Сотрудники информационного центра также помогут составить правильное резюме и выбрать подходящую профессию.

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