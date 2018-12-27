Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Астане открыт информационный пункт Work center

Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства.

Фото : astana.gov.kz27 декабря 2018, 13:34

В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Информационный пункт Work center открыт в районе старого железнодорожного вокзала управлением занятости и социальной защиты совместно с акиматом района Сарыарка.

Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства. В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий.

В центре также можно пройти обучение или переподготовку востребованным специальностям по экспресс-курсам.

Сотрудники информационного центра также помогут составить правильное резюме и выбрать подходящую профессию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты