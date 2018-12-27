В Астане открыт информационный пункт Work center
Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства.
В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Информационный пункт Work center открыт в районе старого железнодорожного вокзала управлением занятости и социальной защиты совместно с акиматом района Сарыарка.
Здесь можно получить полное информационное сопровождение в вопросах трудоустройства. В базе данных имеется более 3 тыс. вакансий.
В центре также можно пройти обучение или переподготовку востребованным специальностям по экспресс-курсам.
Сотрудники информационного центра также помогут составить правильное резюме и выбрать подходящую профессию.
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