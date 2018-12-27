Мэттью МакКонахи возглавил рейтинг самых переоцененных актеров

Журнал Forbes сообщает, что Макконахи принес всего $1,1 с каждого выплаченного ему доллара.

Мэттью МакКонахи занял первое место в рейтинге актеров, приносящих наименьший доход, по версии журнала Forbes, пишет ТАСС.

Forbes подсчитал, какие актеры могут считаться самыми "неэффективными" с точки зрения дохода с каждого доллара из гонораров, которые они получили. Первую строчку занял МакКонахи, который принес всего $1,1 с каждого выплаченного ему доллара, за ним следуют Кристиан Бэйл ($1,5), Мэтт Дэймон ($3,7), Мелисса МакКарти ($4,9). Пятерку аутсайдеров по эффективности вложений замыкает актриса Риз Уизерспун с результатом $5,2.

Журнал также назвал и самых "эффективных" актеров, которыми оказались звезды фильмов о супергероях. Самым экономически выгодным признан актер Джереми Реннер ($82,3), сыгравший в картине "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019). Вторым стал Марк Руффало ($80,2) из "Мстителей: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018), третьей - Эми Адамс ($69,9), сыгравшая в фильме "Прибытие" (The Arrival, 2016), четвертой - актриса Галь Гадот, исполнившая главную роль в картине "Чудо-женщина" (Wonder Woman, 2017)

При составлении рейтинга учитывались гонорары от съемок трех последних снятых в Голливуде фильмов, в которых приняли участие данные актеры. Также, указывает Forbes, в расчет были приняты только картины, вышедшие на экраны более 2 тыс. кинотеатров.

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