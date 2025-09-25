Мэттью Макконахи шокировал журналистов рассказом о странной просьбе покойного родителя
По данным журнала People, актер рассказывал об этой ситуации в своих мемуарах 2020 года, но вернулся к этому эпизоду в недавнем интервью, вспомнив события более чем тридцатилетней давности.
По словам Макконахи, его отец, Джеймс Дональд Макконахи, всю жизнь боролся с алкоголизмом, но при этом всегда шутил, что хочет умереть "занимаясь любовью" со своей женой – Мэри Кэтлин Макконахи.
Его желание исполнилось в 1992 году: сердечный приступ случился сразу после интимной близости. Прибывшие на место медики констатировали смерть 62-летнего мужчины.
Врачи скорой помощи, рассказывает Мэттью, прикрыли простыней обнаженное тело, но мать будущей звезды Голливуда была против.
"Мама стояла на подъездной дорожке и сдернула с него простыню. Она вообще не была склонна к условностям. Она сказала: "Это Большой Джим. Он уйдет так, как жил. Не смейте прикрывать то, как он ушел. Он в чем мать родила – и так и должно быть!", – вспоминает Макконахи.
Актер добавил, что тогда был в другом городе и о случившемся узнал по телефону.
Ранее дочь Анджелины Джоли повторила культовый образ матери из 90-х.