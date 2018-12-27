Аким Байбек сфотографировался на лавочке с "Гагариным"

Шутливая композиция, выполненная из бронзы, установлена на проспекте Гагарина, южнее проспекта Абая.

В Алматы появилась инсталляция, изображающая космонавта Юрия Гагарина в скафандре, сидящем на фирменной алматинской скамейке, передает Zakon.kz.

Шутливая композиция, выполненная из бронзы, установлена на проспекте Гагарина, южнее проспекта Абая.

Ранее в ходе одного из рабочих объездов по инспектированию темпов жилищного строительства аким города Бауыржан Байбек заметил подобную инсталляцию во дворе одного из новых жилых комплексов и поручил создать более детально проработанный экземпляр, установив его на проспекте Гагарина.

Данный арт-объект не просто точка притяжения для селфи, но и своего рода дань прошлому, поскольку именно с территории Казахстана Юрий Гагарин первым в истории человечества совершил полет в космическое пространство. Авторами проекта являются молодые студенты Казахской академии искусств имени Жургенова Азамат Кабыл и Акылбек Шакен. Проект реализован при поддержке строительной компании "BI Group".

"На наш взгляд скульптура отлично вписывается в ландшафт города, оживляет эту аллею. Надеюсь, подобных объектов в Алматы будет становиться больше, потому что они придают ему свою изюминку. Тем более это возможность самореализации для молодых художников", - отметил Азамат Кабыл.

Напомним, что ранее на улице Тулебаева также был установлен памятник солисту группы "Кино" Виктору Цою. Данная дестинация стала популярным местом как среди горожан, так и гостей Алматы.

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