Переименование проспекта Гагарина в Алматы: что важно знать

Разъяснения по переименованию проспекта Гагарина дали в маслихате Алматы, сообщает Zakon.kz.

Там уточнили, что историческая часть проспекта останется неизменной. Это бульварная часть проспекта на отрезке от ул. Толе би до ул. Жандосова.

Как мы сообщали ранее, в Алматы вынесли на публичное обсуждение проект совместного постановления акимата и маслихата города о переименовании и присвоении наименований улицам.

Так, часть проспекта им. Ю. Гагарина – от улицы К. Тимирязева – планируют назвать именем Ермека Серкебаева. Улицу Юбилейную в Ауэзовском районе предлагаются переименовать в улицу им. Владимира Толоконникова.

Безымянным улицам в Бостандыкском и Турксибском районах намерены присвоить имена Ескендира Хасангалиева и Юрия Померанцева.

Фото: маслихат Алматы

В маслихате города напомнили, что именем первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина была названа улица с условным названием "13-я линия", основная часть которой находилась в пределах современных улиц Толе би (бывшая Комсомольская до 1991 г.) и Жандосова (бывшее Каргалинское шоссе до 1964 г.). Решение было принято Алматинским горисполкомом от 14 апреля 1961 года.

"Основная, бульварная часть проспекта Ю. Гагарина от ул. Толе би прерывается на ул. Жандосова и продолжается только через два квартала, или 560 метров. При этом на данном отрезке нет пешеходных или иных путей. Учитывая данное обстоятельство, а также растущее население города, необходимо принять во внимание, что в условиях современных городов усложняется навигация для жителей, гостей и туристов", – пояснили в ведомстве.

Там также обратили внимание, что присвоение имени Ермека Серкебаева части проспекта оправдано его выдающимися заслугами.

Ермек Серкебаев – солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, народный артист СССР и Казахстана. Является выдающимся казахстанским певцом, исполнителем народных песен, романсов и главных оперных партий классических и советских произведений на казахском, русском и других языках. К примеру, партий Абая, Онегина, Князя Игоря и др.

Выступал с концертами более чем в 50 странах. В его репертуаре наряду с казахскими песнями были и песни других народов, такие как "Надо мной небо синее", "На безымянной высоте", "Севастопольский Вальс", "Песня о Москве" и др.

Кроме того, не вызывают сомнений заслуги и других выдающихся деятелей культуры и искусства, чьими именами предлагается назвать улицы города.

Владимир Толоконников – актер, заслуженный артист Казахстана, около пятидесяти лет проработал в Государственном академическом русском драматическом театре им. М. Лермонтова в Алматы. Мастер искусства, снявшийся более чем в сорока фильмах. На улице Юбилейной, которую предложено переименовать, когда-то жил сам В. Толоконников с семьей.

Ескендір Хасанғалиев – певец, композитор, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Автор таких песен, как "Анаға сәлем", "Асыл арман", "Әдемі-ау", "Сағындым сені", "Гүл сезім" и др.

Юрий Померанцев – актер, режиссер, педагог, Народный артист Казахстана. Еще с пятидесятых годов стал любимцем всех казахстанцев, снявшись в фильме "Наш милый доктор".

Проект постановления будет находиться на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 28 мая текущего года.