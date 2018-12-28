Массовое ДТП с участием скорой помощи произошло в Алматы

В результате скорую отбросило в сторону на обочину.

В Алматы произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля: Audi 80, скорая помощь, ВАЗ 2114 и Ssang yong Action. Постардали четыре человека, передает Zakon.kz.

Авария случилась по улице Розыбакиева, южнее улицы Ескараева.

Как рассказал водитель Audi, он двигался по Розыбакиева и не доезжая до Ескараева решил развернуться в обратном направлении. В этот момент сзади в него врезался автомобиль скорой помощи. Ее водитель рассказал, что Audi стала разворачиваться с крайнего правого ряда прямо перед машиной, и он этого не ожидал.

Пока они стояли и ждали оформления ДТП, на улице был сильный туман, и в скорую на полном ходу въехал Ssang yong Action. В результате ГаЗель отбросило в сторону.

В этот момент Ssang yong Action вылетел на полосу встречного движения, где по южной стороне по Розыбакиева ехал ВАЗ 21114. Ssang yong Action столкнулся с ней лоб-в-лоб, после чего поехал на север по встречной полосе. ВАЗ закрутило и отбросило на остановку.

Водители Audi и скорой утверждали, что водитель Ssang yong Action был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал водитель Ssang yong Action, водитель ВАЗа 21114 и его пассажир. Также пострадала фельдшер из скорой. Всех четверых госпитализировали в больницу.

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