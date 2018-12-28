Иностранец создал террористическую группировку в Казахстане

За решёткой он был один, где находится его группа, и на что террористы собирались напасть - осталось неизвестным.

Иностранец руководил террористической группой в Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на aktobetimes.kz.

В обстановке крайней секретности прошло рассмотрение дела по терроризму в специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области. Судья Алтынбек Сабыров не озвучил даже фабулу преступления. Суд пришел к выводу, что 32-летний Алимжан Турманов совершил три уголовных преступления. Это "Создание и руководство террористической группой", "Пропаганда терроризма", "Возбуждение религиозной розни".

Подсудимый признал свою вину, за что получил минимальный срок - 8 лет колонии максимальной безопасности. По Уголовному кодексу, только за "Создание и руководство террористической группой" можно получить наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Известно, что уроженец Актюбинской области Алимжан Турманов принял гражданство России и прописан в поселке Аласай Ясненского района Оренбургской области. Осужденный имеет среднее образование, разведен, ранее не имел проблем с законом. На момент задержания, 11 августа 2018 года, Турманов нигде не работал. Следствие длилось около двух месяцев, в конце октября Турманову вручили обвинительное заключение.

На оглашении приговора присутствовали две родственницы Турманова, но говорить с журналистами они отказались.

В сентябре нынешнего года начальник департамента внутренних дел области Махамбет Абисатов сообщал на сессии областного маслихата, что полиция задержала 147 радикалов, которые готовили нападение на полицейских в Актобе. Хотя с тех пор прошло больше трех месяцев, никаких массовых уголовных процессов по терроризму в судах не было. Связан ли Турманов с группой из 147 человек, неизвестно.

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