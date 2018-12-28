Что на самом деле случилось с мальчиком, которого высадили из столичного автобуса в мороз

Водитель этого автобуса был вызван в ДТК, где объяснил, что между ним и ребенком не было конфликта.

Астана LRT завершило служебное расследование по инциденту с мальчиком, который остался на остановке в морозный день, передает Zakon.kz.

Департамент транспортного контроля Астана LRT завершил служебное расследование по инциденту с мальчиком, который не смог уехать на 102 маршруте, т.к. у него на транспортной карте было недостаточно средств.

25 декабря Айша Мукашева опубликовала в популярной группе социальной сети Facebook пост-обращение в адрес Астана LRT. Пост вызвал общественный резонанс.

В тот же день в Астана LRT прокомментировали, что водители автопарков еще в октябре прошли инструктаж о том, чтобы не высаживать детей в холодное время года. Однако день в день начать служебное расследование не удалось, т.к. в посте-обращении были указаны недостоверные данные.

Под постом в комментариях от Астана LRT было указание, что в целом недостаточно данных для начала служебного расследования и что возможно неверно указан маршрут, т.к. в 102 экспресс-маршрутах не предусмотрены консультанты, а в посте описаны действия консультанта (кондуктора).

Через несколько часов вечером автор поста вышла на связь и ответила на вопросы Астана LRT. Как оказалось, кондуктора в автобусе не было. Ребенок сел на остановке "Детский сад Қарлығаш" и сошел на остановке "Финансовый центр", после чего вошел в теплый остановочный павильон и позвонил своей маме.

Оставалось найти автобус по времени. Айша Мукашева указала период с 12.40 до 13.17 ч. Были построены треки маршрутов, проходящих через данную остановку. Выяснилось, что в указанном временном промежутке проходило 3 экспресса. Со всех трех автобусов были изъяты видеозаписи со всех имеющихся в салоне камер. Кроме того, была организована встреча мамы и ребенка с водителями. На видеозаписях с данных автобусов ребенка не оказалось. Мальчик же не опознал ни одного водителя.

Тогда инспекторы Департамента транспортного контроля (ДТК) запросили видеозаписи с камер, установленных в теплом остановочном павильоне, где мальчик сошел с автобуса. Благодаря просмотру видеозаписей с теплой остановки удалось установить, что все происходило раньше, а также определить автобус, с которого сошел ребенок.

Водитель этого автобуса был вызван в ДТК, где объяснил, что между ним и ребенком не было конфликта. В итоге, автор поста убедилась в том, что на ее сына не было оказано давление и не было допущено грубое отношение.

При этом Айша Мукашева отмечает, что инициировала пост только с одной целью – привлечь внимание общественности к таким инцидентам, а также узнать, что сделано компанией Астана LRT для недопущения подобных случаев.

Сотрудники Астана LRT разъяснили, что еще до наступления зимы автопаркам было дано указание – не высаживать детей.

Также было определено, что средства с транспортной карты ребенка были списаны корректно. На счету его карты на момент инцидента было 40 тенге, что недостаточно для оплаты проезда в экспресс-маршруте.

По итогам расследования, Айша Мукашева не имеет претензий к водителю и Астана LRT по данной ситуации. А также предложила сделать совместное фото с водителем и рассказала о ходе разбирательства на видео.

В целом, случаи высадки детей не имеют системного характера даже в теплое время года. Несмотря на это во всех автопарках будет проведен дополнительный инструктаж о том, чтобы не высаживали детей в холодное время года. При этом водители и консультанты могут записывать данные транспортной карты ребенка и отправлять руководству автопарка.

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