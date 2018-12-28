Бейбут Атамкулов рассказал о новых функциях МИД РК

Экспортом занимаются все отраслевые министерства, на МИД возложена координация их усилий.

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов прокомментировал новые функции ведомства, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с установками главы государства по экономизации внешней политики РК, привлечение иностранных инвестиций и продвижение продукции казахстанских предприятий на зарубежные рынки всегда являлись одним из главных приоритетов в деятельности внешнеполитического ведомства.

"Теперь, в ведение МИДа перейдут Комитет по инвестициям из бывшего МИР РК и АО "Kazakh Invest". Таким образом, помимо основной внешнеполитической деятельности мы будем активно использовать механизм вышеуказанных структур. Это даст основания ожидать, что в работе по привлечению инвестиций акценты на иностранных инвесторов будут усилены", - сообщил министр.

В Казахстане созданы эффективные институты по взаимодействию с инвесторами на всех уровнях. МИД будет заниматься общей координацией как инвестиционной, так и экспортной деятельности.

Как известно, экспортом занимаются все отраслевые министерства, на МИД возложена координация их усилий, прежде всего, с использованием потенциала загранучреждений, как в виде распространения информации в стране пребывания, организации двусторонних встреч и переговоров, так и прямой поддержки экспортеров казахстанских товаров.

"В дополнение к принятым ранее совместным планам мероприятий с МСХ, МОАП, АО "ЭСК "Kazakh Export", НПП "Атамекен" и АДГСПК РК, Министерством в ближайшее время будет разработан практический механизм реализации указа главы государства в части новой компетенции МИД", - отметил Атамкулов.

Функция по координации деятельности на экспортном направлении позволит целенаправленно заняться проработкой доступности зарубежных рынков для казахстанской продукции и, что не менее важно, выстраивать согласованную переговорную тактику по вопросам снятия барьеров для товаров и услуг из нашей страны.

26 декабря президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев назначил Бейбута Атамкулова министром иностранных дел страны.

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