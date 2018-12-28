Появилось видео массового ДТП с участием скорой в Алматы
Пострадали четыре человека.
В ночь на 28 декабря в Алматы произошло ДТП с участием нескольких автотранспортных средств. В Сети появилось видео произошедшего, передает Zakon.kz.
На кадрах видно, что на дороге стоят ранее столкнувшиеся скорая и Audi. Затем в спецмашину на полном ходу врезался Ssang yong, а затем столкнулся с ВАЗ. Скорую от мощного удара отбросило в сторону.
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Смотрите до конца Водитель каторый въехал в скорую на бешенный скорости а/м ssangyong actyon не трезвый. Напомним что В Алматы произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля: Audi 80, скорая помощь, ВАЗ 2114 и Ssang yong Action. Пострадали четыре человека, передает Zakon.kz. Авария случилась по улице Розыбакиева, южнее улицы Ескараева. Как рассказал водитель Audi, он двигался по Розыбакиева, и не доезжая до Ескараева решил развернуться в обратном направлении. В этот момент сзади в него врезался автомобиль скорой помощи. Ее водитель рассказал, что Audi стала разворачиваться с крайнего правого ряда прямо перед машиной, и он этого не ожидал. Пока они стояли и ждали оформления ДТП, на улице был сильный туман, и в скорую на полном ходу въехал Ssang yong Action. В результате ГаЗель отбросило в сторону. В этот момент Ssang yong Action вылетел на полосу встречного движения, где по южной стороне по Розыбакиева ехал ВАЗ 21114. Ssang yong Action столкнулся с ней лоб в лоб, после чего поехал на север по встречной полосе. ВАЗ закрутило и отбросило на остановку. Водители Audi и скорой утверждали, что водитель Ssang yong Action был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадал водитель Ssang yong Action, водитель ВАЗа 21114 и его пассажир. Также пострадала фельдшер из скорой. Всех четверых госпитализировали в больницу. Zakon.kz @autolife_almaty #Алматы #Астана #Караганда #Шымкент #Туркестан #Жетысай #Сарыагаш #Актобе #Атырау #Павлодар #Тараз #Кызылорда #Семей #Кокшетау #Темиртау #Жезказган #Балхаш #Талдыкорган #Костанай #Орал #Петропавл #Оскемен #Актау #дтп #жесть #kz #kaz #qaz
ДТП произошло на ул. Розыбакиева. Участники аварии утверждали, что водитель Ssang yong был в состоянии алкогольного опьянения.
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