Появилось видео массового ДТП с участием скорой в Алматы

Пострадали четыре человека.

В ночь на 28 декабря в Алматы произошло ДТП с участием нескольких автотранспортных средств. В Сети появилось видео произошедшего, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, что на дороге стоят ранее столкнувшиеся скорая и Audi. Затем в спецмашину на полном ходу врезался Ssang yong, а затем столкнулся с ВАЗ. Скорую от мощного удара отбросило в сторону.

ДТП произошло на ул. Розыбакиева. Участники аварии утверждали, что водитель Ssang yong был в состоянии алкогольного опьянения.

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