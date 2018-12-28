Суд вернул следователю дело отца мальчика, пострадавшего на ВОАД

Главное судебное заседание перенесено на неопределенный срок.

По результатам предварительного слушания по делу отца мальчика, пострадавшего на ВОАД в Алматы, уголовное дело возвращено следствию, передает Zakon.kz.

Ранее адвокат подсудимого Мурата Аскар-оглы Нурлан Устимиров ходатайствовал о возврате дела в связи с тем, что его не известили должным образом о завершении досудебного расследования, вследствие чего не было возможности ознакомиться подробно с материалами.

"При производстве расследования были допущены нарушения, поэтому уголовное дело возвращено для доследования", - сказал судья Е. Майшинов.

По его словам, следователь не предъявил подозреваемому все материалы дела, как и стороне защиты.

Также стало известно, что в связи с подозрением в совершении особо тяжкого преступления, подразумевающего смертную казнь или пожизненное заключение, подсудимому давали возможность использовать суд присяжных. Но он принял решение отказаться.

Суд вернул дело в УВД Медеуского района. Мера пресечения в отношении подозреваемого осталась прежней.

Главное судебное заседание перенесено на неопределенный срок.

Как сообщалось ранее, подсудимый Мурат Аскар-оглы отказался от первых показаний и заявил о своей невиновности.

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