Обвиняемый в покушении на убийство мальчика с ВОАД отрицает вину

Мурат Аскар-оглы сказал, что на него давили.

В Алматы начался суд по делу мальчика, которого нашли с серьезными травмами на ВОАД. На скамье подсудимых - отец ребенка, Мурат Аскар-оглы. Мужчина отрицает свою вину, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе предварительного слушания, проходившего в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, подсудимый заявил о своей невиновности. Относительно видео с признанием, которое распространила полиция после его задержания, Мурат Аскар-оглы сказал, что на него давили.

"Они (прим.: оперативники) напичкали меня неизвестно чем, воспользовались тем, что я был в шоковом состоянии. Приехали, обманным путем забрали, сказали, подпиши документы", - сказал подсудимый.

Он хочет восстановить свое честное имя.

"Потому что я этого не совершал. Я человек верующий, как отец может на своего сына руку поднять... ...ДТП это было... ...Я не бил своего сына, я в это время был на работе, люди подтвердят", - заявил Мурат Аскар-оглы. Он настаивает на том, что не был выпивший, и вообще не пьет. А ребенок пострадал в результате наезда автомобиля.

Что же касается видеозаписи, на которой мужчина ведет сына по тротуару вдоль ВОАД, то подсудимый сказал, что они зашли к его знакомому, пробыли там не более пяти минут, и потом он отвел ребенка домой.

Адвокат подсудимого Нурлан Устимиров заявил об имеющихся нарушениях Уголовно-процессуального кодекса.

"Вот вы представьте, может ли он своего сына, которого сильно любит, ударить камнем? Это же нонсенс. Что касается переквалификации, я считаю, что это сделано умышленно, потому что ни мне, ни отцу не объявили об окончании (прим.: расследования)", - сказал адвокат.

Он также добавил, что отец мальчика отказался от первых показаний.

"Когда сына доставили в больницу, он сразу говорил про черный джип. Когда его допрашивали с участием психолога, матери, врачей, он сказал, что черная машина на него наехала, ударила в грудь. У него действительно на груди травма. О характерности телесных повреждений, как я понимаю, они характерны для ДТП. Совокупность всего этого, я считаю, что его должны оправдать. Я буду просить вернуть дело прокурору, чтобы мы могли ознакомиться с доказательствами", - сказал журналистам Устимиров.

Он также отметил, что подсудимый с восьми лет держит Оразу, а верующие люди не пьют.

"Даже если он выпил, он поехал на работу. На работе сказали, что он не пьет. Насколько я знаю, на учете в психдиспансере он не стоит. Когда он приехал в больницу, он написал два заявления, чтобы привлекли к ответственности водителя джипа. Когда пригласили в ДП, с его слов, его попросили забрать заявление", - отметил адвокат.

Он подал ходатайство о возврате уголовного дела на доследование.

Стоит отметить, что изначально в отношении Мурата Аскар-оглы досудебное расследование велось по ст. 106 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Позднее, в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы года поступило уголовное дело в отношении Мурата Аскар-оглы, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 24 ч.3 ст. 99 ч.2 п.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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