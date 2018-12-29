В горах Алматы нашли заблудившегося иностранца

Он собирался подняться на пик им. Фурманова.

Пропавший в горах Алматы 35-летний гражданин Российской Федерации найден. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

"Россиянин жив, обнаружен лесником, за ним направилась группа спасателей", - отметили в КЧС.

По последней информации, спасателяи Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС передали мужчину медицинским работникам Центра медицины катастроф КЧС в Алматы. После медицинского осмотра его доставили домой в Алматы.

Гражданин России Михаил Шабалин 28 декабря в пятницу с утра ушел в горы. Со слов близких, он собирался подняться на пик им. Фурманова. Уже к вечеру мужчина сообщил семье, что заблудился. После этого его телефон был отключен.

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