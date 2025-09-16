#АЭС в Казахстане
Общество

Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость о легендарных качелях у пика Фурманова

вывеска, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 11:09 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершили реконструкцию легендарных качелей у пика Фурманова, сообщает Zakon.kz.

Этой хорошей новостью сегодня, 16 сентября 2025 года, поделились в пресс-службе акимата южной столицы:

"В Иле-Алатауском национальном парке на высоте 2524 м завершена реконструкция знаменитых качелей, расположенных у подножия пика Фурманова. Этот объект давно стал одной из самых популярных точек в горах Алматы и хорошо знаком туристам и жителям города".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Власти пояснили, что реконструкция проведена в рамках национальных проектов в сфере туризма. Основная цель – повышение безопасности и удобства, а также сохранение уникальной атмосферы, благодаря которой качели стали символом отдыха и ярких впечатлений.

"В ходе работ были укреплены опоры и обновлена конструкция с использованием современных антивандальных и экологичных материалов. Установлены новые сиденья, рассчитанные на нагрузку до 500 кг. Территория вокруг также была благоустроена. Появились новые скамейки и дополнительные элементы отдыха. Установлены малые архитектурные формы, которые органично вписываются в природный ландшафт", – отметили в Управлении туризма Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После реконструкции качели вновь открыты для туристов и жителей Алматы.

Обновленный объект сохранил свою атмосферу и привлекательность, став при этом еще более удобным, надежным и безопасным местом отдыха в горах. При посещении объекта гостям рекомендуют быть внимательными в горах и бережно относиться к сооружению.

Также власти отметили, что реконструкция качелей входит в комплексные работы по развитию Алматинского горного кластера и направлена на сохранение привлекательности горных маршрутов для жителей и гостей города.

Ранее мы писали, куда сходить на День города в Алматы. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
