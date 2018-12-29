Какие важные геополитические события произошли в РК в 2018 году

Это председательство республики в Совете Безопасности ООН, Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, открытие международного финансового центра "Астана" и многое другое.

Уходящий 2018 год стал богатым для Казахстана на значимые геополитические события. Это председательство республики в Совете Безопасности ООН, Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане, открытие международного финансового центра "Астана". Какими еще событиями запомнился этот год, вспоминает редакция Zakon.kz.

С 16 по 18 января – официальный визит Нурсултана Назарбаева в США для встречи с Дональдом Трампом и участии в заседании Совета Безопасности ООН.

Белый дом в преддверии визита сообщил, что во время предстоящих переговоров Назарбаева с президентом Трампом планируется "обсуждение путей укрепления и расширения стратегического партнерства". В повестке дня переговоров президентов США и Казахстана был обозначен ряд международных вызовов, в том числе тема Афганистана. Помимо этого, главы государств обсудили сложившиеся отношения с Россией, войну в Сирии, а также вопросы торговли.

Это был 5-й по счету визит Назарбаева в Соединенные Штаты, в ходе которого он провел 30 минут общаясь тет-а-тет с Трампом. Всего было подписано 20 коммерческих документов на общую сумму в 7 млрд долларов. Среди них договор о поставках 6 новых самолетов Boeing-737 MAX 8 и 3 Boeing-787 Dreamliner за 1,3 млрд долларов. Два соглашения в 900 млн долл. на поставку и сервисное обслуживание американских маневровых тепловозов и пассажирских локомотивов. Договоренность с биржей Nasdaq и компанией Goldman Sachs о сотрудничестве в деятельности международного финансового центра Астана (МФЦА).

Главным посылом выступления Назарбаева на заседании Совбеза стало предложение не только рассмотреть возможность разработки специальной резолюции СБ ООН, определяющей четкие последствия для тех, кто нарушает Договор "О нераспространении ядерного оружия", включая санкционные меры, но и к 100-летию ООН вообще отказаться от ядерного оружия во всем мире.

16 марта – Нурсултан Назарбаев провел встречу с министрами иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии - Сергеем Лавровым, Мевлютом Чавушоглу, Мохаммадом Джавад Зариф.

В ходе беседы стороны обсудили результаты и перспективы переговоров по разрешению конфликта в Сирии в формате Астанинской площадки.

Напомним, первые мирные переговоры в Астане состоялись 23-24 января 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана. Их цель — завершение гражданской войны в Сирии. В переговорах принимают участие семь делегаций: России, Турции, Ирана, США и Организации Объединённых Наций, а также две стороны — представители официального сирийского правительства и спикеры вооружённых группировок, оппозиционных по отношению к президенту Башару Асаду. Это первый случай в истории гражданской войны в Сирии, когда в ходе мирного урегулирования за столом переговоров оказались как власти САР, так и противоборствующие им мятежники (боевики).

14 мая – участие Президента Казахстана в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы укрепления экономического взаимодействия в рамках экономического союза. Глава государства отметил, что интеграционные процессы вносят существенный вклад в темпы экономического роста государств-членов ЕАЭС.

"Этому способствовала позитивная динамика в стратегических отраслях: в сельском хозяйстве и промышленности. Существенный "рывок" произошел как во внешней, так и во взаимной торговле. За прошедший год внешняя и взаимная торговля в рамках ЕАЭС увеличились на 24,4% и 26,1% соответственно. Позитивная динамика сохраняется и в этом году", - сказал Президент Казахстана.

Он подчеркнул рост международного авторитета экономического объединения и указал на повышенный интерес зарубежных стран к развитию торгово-экономических отношений с организацией. А также предложил сформировать специальную межправительственную рабочую группу для выработки комплекса мер по анализу выполнения принятых решений и продвижению экономик ЕАЭС с учетом современных непростых геоэкономических условий.

17 мая - участие Назарбаева в пленарном заседании ХI Астанинского экономического форума "Саммит глобальных вызовов".

Индия и Пакистан вступили в ШОС. Всего в работе Global Challenges Summit 2018 приняли участие сотни видных политиков, бизнесменов, ученых, а также тысячи экспертов. Основные темы саммита - экономический рост и ресурсная устойчивость, цифровизация и урбанизация, долголетие и финансовая революция, глобальная безопасность и культурный сдвиг.

В рамках конгресса было заключено более 300 меморандумов и соглашений на сумму, превышающую 20 млрд долларов США.

7 июня - встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в расширенном составе.

Это была 19-я встреча глав государств с 2012 года. В ходе переговоров китайская сторона выразила заинтересованность в поставках экологически чистой казахстанской сельскохозяйственной продукции на свой рынок, в углублении двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, нефтегазового комплекса, новых технологий и цифровизации, а также в области культурно-гуманитарных связей.

"За это время мы подписали 127 двусторонних документов на общую сумму около 67 миллиардов долларов. Нам необходимо продолжать этот диалог. Объем взаимной торговли за прошлый год достиг почти 11 миллиардов долларов, с ростом более, чем на 30 процентов. У нас есть еще больший потенциал для продвижения двусторонних отношений", - заявил Нурсултан Назарбаев во время своего визита.

10 июня – участие Назарбаева в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате в Циндао.

Здесь глава государства подчеркнул, что "совокупную мощь трехмиллиардного человеческого потенциала наших стран следует использовать для активизации экономического сотрудничества ШОС". По его словам, торгово-инвестиционные проекты между странами важно перевести с двустороннего на многосторонний уровень и создать совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов.

А для качественного экономического роста Президент Казахстана предложил реализовать инфраструктурные "мегапроекты", которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств-членов ШОС.

"Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ) по маршруту Пекин-Астана-Москва-Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС-ЕАЭС, а в будущем, надеемся, и ЕС", — заявил Нурсултан Назарбаев.

11-12 августа - участие Назарбаева в пленарном заседании Пятого каспийского саммита в Актау.

Здесь Президент Казахстана особо отметил роль предыдущих каспийских саммитов, которые придали необходимый политический импульс переговорному процессу и стимулировали достижение консенсуса по имевшимся расхождениям в позициях.

"Близость Каспийского моря к зонам политической нестабильности требует от прикаспийских государств налаживания взаимовыгодного и действенного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности. Предлагаю заключить пятистороннее соглашение по мерам доверия в области военной деятельности", - сказал Назарбаев на саммите.

Государства-участники саммита подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она стала своего рода "конституцией Каспийского моря" и призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств, а также стать гарантом безопасности и стабильности в регионе.

24 августа - участие в заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Туркменбаши.

Напомним, по инициативе туркменской стороны прорабатывается вопрос принятия под эгидой Организации Объединенных Наций Спецпрограммы ООН для стран бассейна Аральского моря. По предложению таджикской стороны Генеральная ассамблея ООН объявила о Международном десятилетии действий "Вода для устойчивого развития" с 2018 года. Узбекской стороной на высоком уровне в июне 2018 года в Ташкенте проведен Центральноазиатский международный экологический форум. По инициативе кыргызской стороны при поддержке структур ООН разработана "Стратегическая программа действий для бассейнов рек Чу и Талас".

"В результате реализации крупномасштабного проекта "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря" значительно улучшилась экологическая обстановка в нижнем течении реки Сырдарья. Восстановлен Северный Арал, где с 2010 года уровень воды держится на стабильной отметке в 42 метра, наблюдается снижение солености воды, восстанавливается кормовая база моря, флора и фауна. Улучшились микроклимат и социальные условия в казахстанской части Приаралья. Открыт ряд рыбоперерабатывающих предприятий, продукция которых экспортируется за рубеж", - сказал президент Казахстана

28 сентября - заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Душанбе.

Здесь Президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые будут способствовать дальнейшему углублению межгосударственных отношений. В частности, глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.

8 октября – сессия Совета коллективной безопасности в ОДКБ.

Главным политическим документом Саммита ОДКБ в Астане стала итоговая Декларация, в которой отражены задачи и планы Организации на предстоящий период. Принято заявление "О скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций". Завершена начатая нашими белорусскими коллегами работа по правовому оформлению статусов партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ. Подписан соответствующий пакет документов.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что по результатам сессии были утверждены План действий по развитию системы противодействия незаконной миграции и План мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах стран ОДКБ.

6 декабря - заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе заседания члены Высшего Евразийского экономического совета заслушали отчет о ходе реализации цифровой повестки, а также рассмотрели вопросы формирования общих рынков в сферах газа, нефти и нефтепродуктов и обсудили актуальные темы дальнейшего взаимодействия в рамках интеграционного объединения.

Президент Казахстана выразил поддержку процессам дальнейшего расширения взаимодействия в рамках ЕАЭС, подчеркнув необходимость проведения глубокого анализа экономической целесообразности по каждому новому направлению работы со стороны ЕЭК и правительств стран-участниц.

"В целом мы идем уверенными шагами к достижению основных целей ЕАЭС – свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Вместе с тем, нам нужно приложить дополнительные усилия для обеспечения полноформатного функционирования ЕАЭС", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства указал на важность завершения работы по документам, направленным на обеспечение четырех "свобод", в том числе и Соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС.

"Нам необходимо к 2025 году устранить все имеющиеся препятствия во взаимной торговле. Это важное условие полноценного функционирования нашего Объединения. Комиссии и правительствам необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул необходимость реализации "якорных" проектов в ключевых секторах экономики. В этой связи Комиссии и правительствам стран ЕАЭС было рекомендовано определить перечень данных проектов.

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