Полиция расследует смертельное ДТП с участием G-Wagen в Алматы

Назначены необходимые экспертизы.

В ДП Алматы прокомментировали ДТП со смертельным исходом, произошедшее под утро, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром 29 декабря, начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены необходимые экспертизы.

Другие подробности аварии не сообщаются.

ДТП произошло на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина. Как удалось узнать на месте происшествия, Mersedes Gelandewagen протаранил Mitsubishi Galant, в результате чего водитель последнего скончался. Со слов очевидцев, водитель джипа якобы сбежал после случившегося. В Galant помимо водителя были еще несколько человек, которых госпитализировали.

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