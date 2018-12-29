Доллар превысил критический максимум в 2018 году

Средневзвешенный курс доллара США составил 384,68 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 384,68 тенге за доллар при объеме торгов 57,55 млн долларов США.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 384,20 тенге за доллар (+3,76 тенге), суммарный объем торгов – 94,65 млн USD (-58 100 тыс. USD.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5500 тенге за рубль при объеме торгов 10 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5360 тенге за рубль, суммарный объем торгов – 25 000 тыс. рублей.

В обменниках курс доллара - 384-389 тенге, 435-440 тенге, рос.рубля - 5,47-5,55 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.

Ранее эксперты прокомментировали сильное падение тенге перед новым годом.

Так, экономический обозреватель Денис Кривошеев связал падение нацвалюты с несколькими причинами.

"Первое – это происходит ввиду ужесточения политики американской финансовой системы, доллар становится дорогим. Второе - сложность с нашими партнерами по ЕАЭС, с основным торговым партнером. Санкционная политика и прочие факторы не могут не сказываться на тенге. Третье – падение цен на нефть. Четвертое – непонимание Нацбанком, на мой взгляд, того, что происходит и какие угрозы перед ним вставали. Это политика дедолларизации, это увеличение базовой ставки и высокого вознаграждения за пользование тенге", - перечислил он.

Также он отметил тенденцию к ослаблению инвестиционного климата в стране.

В свою очередь советник председателя Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов отметил, что скачок курса тенге к доллару объясняется нормальными экономическими показателями, связанными с финансовой ситуацией в мире.

"Цена на нефть упала. Рубль и юань просели. А у нас, скажем так, произошла задержка. Об этом все аналитики говорили. Была налоговая неделя. Тенге должен был среагировать чуть-чуть раньше, но из-за налоговой недели этой реакции не было видно. А сейчас налоги уплачены, соответственно тенге начал слабеть. Все это умножилось на ажиотаж и психологическую панику, как это у нас бывает, к сожалению, в Казахстане", - считает Кусаинов.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании правительства сообщил, что прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2019 год забит на уровне 370 тенге за доллар.

"Макроэкономически, что связанно с повышением ставки ФРС, мы много раз говорили, и я с этим согласен, что это влияет. Сама политика США влияет на то, что усиливается инвестиционная притягательность американской юрисдикции, их ценных бумаг, соответственно, это влияет на платежный баланс и на доллар. Раз это влияет на доллар – он растет, все остальные падают. Это основное. Другая вещь, которая нас касается, это цены на нефть, которые далеки от стабильных. Их достаточно сильно бросает то вверх, то вниз, соответственно, это не может не отражаться на нашем курсе", - сказал он.

Вопрос - достигнет ли курс доллара отметки в 400 тенге, Сулейменов переадресовал к Национальному банку Казахстана.

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