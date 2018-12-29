Бишимбаева переведут в колонию общего режима

Суд частично удовлетворил ходатайство экс-министра национальной экономики об облегчении условий содержания.

В Толебийском районном суде Туркестанской области рассмотрели ходатайство осужденного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Суд отказал бывшему министру в переводе в колонию-поселение, но определил отбывание в колонии общего режима. Сейчас Бишимбаев находится в учреждении максимальной безопасности.

"Ходатайство мы удовлетворили частично. Они просили колонию-поселения, мы отказали в этом, определили колонию общего режима. Отказали, потому что он осужден по двум статьям. Первая - 366, часть 4. Да, по этой статье может быть колония минимальной безопасности. Но Бишимбаев осужден еще и по 189, часть 4, пункт 2. А по ней законом предусмотрен общий режим. В совокупности правонарушений определяется более строгий режим", – сообщил судья Нурмахан Жорабеков.

В ходатайстве ставили вопрос о приведении приговора от 14 марта 2018 года, вынесенного в отношении осужденного Бишимбаева К.В., в соответствие с требованиями нового уголовного закона от 12 июля 2018 года №180, имеющего обратную силу, путем изменения ранее назначенного судом вида учреждения уголовно-исполнительной системы с учреждения уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (строгий режим) на учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (колония-поселения) по совокупности преступлений.

Сам осужденный участвовал в заседании посредством видеоконференц связи.

Колония-поселение - это разновидность пенитенциарного учреждения, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. В подобных учреждениях принята минимальная система безопасности.

По громкому коррупционному делу Куандыка Бишимбаева проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток. Его приговорили к 10 годам заключения. В доход государства конфисковали 2-этажный коттедж, который находится под Астаной. По имеющейся информации, собственником имущества станет сельский акимат. Куандык Бишимбаев отбывает наказание в колонии города Ленгер, что в 35 км от Шымкента.

Постановлением Толебийского районного суда ходатайство в отношении осужденного Куандыка Бишимбаева удовлетворено частично для отбывания наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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