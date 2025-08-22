#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.75
626.43
6.71
События

Брат Куандыка Бишимбаева выйдет на свободу раньше

брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 17:00 Фото: ВС РК
Брату экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Бахытжану Байжанову удовлетворили ходатайство о сокращении срока отбывания наказания, сообщает Zakon.kz.

Степногорский городской суд рассмотрел соответствующее представление Учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС).

Суд удовлетворил представление на осужденного Байжанова по следующим основаниям:

  • В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания.
  • В силу Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям на одну третью часть.
  • Приговором суда взысканные с Байжанова принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.
"Постановлением суда представление Учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Б. удовлетворено. В соответствии с Законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы", – сказано в сообщении суда.

Судебный акт вступил в законную силу 21 августа 2025 года.

13 мая 2024 года Байжанов был осужден по ст. 432 УК к 4-м годам лишения свободы. 17 июля стало известно, что он решил воспользоваться законом об амнистии и обратился в суд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстан усиливает восточные и южные ворота международной торговли
События
15:46, Сегодня
Казахстан усиливает восточные и южные ворота международной торговли
Статус не важен: в Шымкенте водитель лишился дорогого внедорожника после дерзких нарушений ПДД
События
14:21, Сегодня
Статус не важен: в Шымкенте водитель лишился дорогого внедорожника после дерзких нарушений ПДД
Дело Хасана Касымбаева: фитнес-тренер рассказал, как его похитили и избили
События
12:47, Сегодня
Дело Хасана Касымбаева: фитнес-тренер рассказал, как его похитили и избили
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: