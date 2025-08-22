Брат Куандыка Бишимбаева выйдет на свободу раньше

Брату экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Бахытжану Байжанову удовлетворили ходатайство о сокращении срока отбывания наказания, сообщает Zakon.kz.

Степногорский городской суд рассмотрел соответствующее представление Учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС).

Суд удовлетворил представление на осужденного Байжанова по следующим основаниям:

В соответствии с ч. 2 ст. 78 УК лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, может быть сокращен срок наказания.

В силу Закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" сроки или размеры неотбытой части основного наказания в случае возмещения ущерба либо при их отсутствии сокращаются по тяжким преступлениям на одну третью часть.

Приговором суда взысканные с Байжанова принудительный платеж и процессуальные издержки возмещены в полном объеме.

"Постановлением суда представление Учреждения УИС о сокращении срока наказания осужденному Б. удовлетворено. В соответствии с Законом "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" осужденному сокращена неотбытая часть срока наказания на 1/3 часть и окончательно к отбытию определен срок 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы", – сказано в сообщении суда.

Судебный акт вступил в законную силу 21 августа 2025 года.

13 мая 2024 года Байжанов был осужден по ст. 432 УК к 4-м годам лишения свободы. 17 июля стало известно, что он решил воспользоваться законом об амнистии и обратился в суд.