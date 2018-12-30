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Гибель актрисы в Алматы: задержан сбежавший с места ДТП водитель

Мужчина после совершения аварии скрывался и, возможно, собирался покинуть Казахстан.

Фото : из открытых источников30 декабря 2018, 16:08

Полиция Алматы задержала водителя, которого подозревают в совершении смертельного ДТП 29 декабря, передает Sputnik Казахстан.

Как сообщалось ранее, в результате этой аварии погибли три человека, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова.

"Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса 345 и 347, то есть за "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и " Оставление места дорожно-транспортного происшествия" ", — сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Также стали известны подробности ЧП. Авария произошла ночью 29 декабря. Автомашина марки Gelandewagen, по словам очевидцев, проехавшая на красный сигнал светофора, столкнулась с иномаркой. В результате водитель легковушки и две его пассажирки погибли, еще одна с тяжелыми травмами была госпитализирована. Предполагаемый виновник с места аварии скрылся.


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