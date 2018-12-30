ДТП с участием G-Wagen в Алматы: погибла актриса Шолпан Елгезекова

В Mitsubishi вместе с погибшей Шолпан Елгезековой находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева.

В социальных сетях появилось видео с места смертельного ДТП, которое произошло утром 29 декабря на Абая-Сейфуллина в Алматы. Там скончалась актриса театра и кино Шоплан Елгезекова, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, опубликовавших видео в Instagram в группе kris_p_brothers, практически сразу после ДТП к месту происшествия подъехала автомашина, на которой водитель Gelandewagen и его пассажиры с места скрылись. Снявший видео сообщает, что Mercedes Gelandewagen проехал на красный свет и врезался в машину, в которой находилась актриса.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

О том, что в ДТП погибла Елгезекова, сообщает КТК. В соцсетях казахстанцы выражают соболезнования актрисе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елгезекова Шолпан (@elgezekova.sh) 23 Дек 2018 в 9:33 PST

По информации телеканала, которую подтвердили в пресс-службе Минкульта, в Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева. Сейчас она находится в реанимации. Девушка в сознании.

"Водитель внедорожника допустил столкновение с другой иномаркой. В этом ДТП погибли три человека – водитель легкового авто и две его пассажирки. Еще один пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудники отдела розыска водителей, скрывшихся с места происшествия после ДТП, уже установили личность владельца автомашины, однако вследствие того, что он скрывается, задержать его пока не удалось", - сообщила Салтанат Азирбек Sputnik Казахстан.

Ранее в пресс-службе ДП города сообщали, что по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром 29 декабря, начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначены необходимые экспертизы.

ДТП произошло на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина. Как удалось узнать на месте происшествия, Mersedes Gelandewagen протаранил Mitsubishi Galant, в результате чего водитель последнего скончался.

Шолпан Елгезекова родилась 12 марта 1973 года. Она закончила Казахскую Национальную академию искусств имени Жүргенова. Работала в Государственной академии казахского драматического театра имени Калибека Куанышбаева. Елгезекова сыграла главную роль в фильме "Шабдалы"(Персик), также играла в телесериалах "Анашым, мені қалдырма", "Айман&Шолпан".

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