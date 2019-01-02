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Актюбинец попал в реанимацию из-за петарды

В Актобе в новогоднюю ночь из-за фейерверков были ранены несколько человек

Фото : miloserdie.ru2 января 2019, 10:16

30-летний актюбинец с празднования Нового года попал в реанимацию - в его руке взорвалась петарда, передает Казинформ.

В Актобе в новогоднюю ночь из-за фейерверков были ранены несколько человек. Врачи получили 15 вызовов по этому поводу.

"Спустя 21 минуту после полуночи поступил первый такой вызов. "Скорая" добралась за 9 минут. 30-летний актюбинец на балконе собирался запустить фейерверк. Но не успел - петарда взорвалась у него в руках. Пострадавший поступил в областную больницу скорой помощи. Состояние тяжелое. С правой руки вырвано мясо, повреждены пальцы. Получен травматический шок", - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.


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