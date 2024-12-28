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Происшествия

Актюбинец обворовывал фуры, чтобы прокормить дочек

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В Актобе вынесли приговор мужчине, который по ночам воровал груз с припаркованных в кемпинге большегрузов, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазона", 46-летний житель Актобе нанимал такси, приезжал на кемпинг ночью, обворовывал большегрузы, пока водители спали, а затем отвозил товар на свою дачу, чтобы позже продать.

В суде мужчина рассказал, что совершал кражи из нужды, поскольку ему нужно было обеспечивать двух дочерей восьми и 15 лет, которых он воспитывает один. К тому же его мать болеет раком и на ее лечение также требовались деньги.

"Он заказывал такси, которое подвозило его к эстакаде недалеко от кемпинга. Затем шел на стоянку, плоскогубцами "откусывал" крепление на тентах большегрузов и забирал товар. Коробки с украденным относил вдоль трассы, вызывал такси и отвозил все на дачу. Таксистам говорил, что в коробках инструменты. Так из одной фуры он украл 16 коробок с энергетическими напитками, из другой – 20 коробок моторного масла, из третьей – партию наборов для ухода за кофемашиной. В одном эпизоде он вытащил из фуры коробки с кондитерскими изделиями, но дальнобойщик вовремя заметил кражу, и вор сбежал, оставив ничего не понимающего таксиста с ворованным добром и рассерженным хозяином товара", – пишет издание.

Кроме эпизодов с кражами, мужчину уличили в хранении марихуаны, также у него дома нашли охотничье ружье с патронами. Он объяснял, что курил марихуану, чтобы облегчить боль в печени, а оружие нашел на улице и планировал сдать в полицию.

Владельцы ворованного товара в суде заявили, что не имеют претензий к подсудимому, и просили не сажать его.

Суд приговорил обвиняемого за кражу, хранение наркотиков и оружия к трем годам лишения свободы.

Ранее полицейские задержали жителя Уральска, который похитил украшенную елку со двора дома. Инцидент попал на видео.

Андрей Дюсупов
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