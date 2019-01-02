Празднование закончилось поножовщиной и убийством в Карагандинской области

В драке участвовало больше 30 человек, у многих в руках были палки и металлические прутья.

Новогоднее застолье переросло в массовую драку и закончилось поножовщиной, в результате которой один человек погиб и еще двое оказались ранены, сообщает Zakon.kz.

Информация о произошедшем размещена в instagram-паблике kris_p_brothers.

Около трех часов ночи, молодые люди, в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры, вышли "разбираться" на улицу. Там один из участников драки вытащил нож. Одни человек погиб, двое ранены.

Со слов свидетелей, в драке участвовало больше 30 человек, у многих в руках были палки и металлические прутья.

Сообщение о массовой драке поступило в полицию в пятом часу утра. Начато досудебное расследование, ведется поиск подозреваемых лиц.

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