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Умер певец Крис Кельми

Певец скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после празднования Нового года.

Фото : Открытые источники3 января 2019, 00:10

Автор песни "Замыкая круг" скончался после празднования Нового года в своем доме в деревне Новоглаголево под Москвой, сообщает РЕН ТВ.

Музыканта нашли в доме, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего уже не смогли.

Известно, что Крис Кельми в последнее время не покидал загородный дом. В последнее время у звезды были проблемы с алкоголем.

Музыкант, композитор и певец Крис Кельми создал более 200 произведений. Среди его песен такие суперхиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Слушай, ночь" и другие. До сольной карьеры Кельми участвовал в коллективах "Автограф", "Рок-Ателье", "Високосное лето".


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