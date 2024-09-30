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Умер актер и кантри-певец Крис Кристофферсон

Умер актер и кантри-певец Крис Кристофферсон, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 15:37 Фото: wikimedia/Stefan Brending
Скончался американский кантри-певец, автор песен и актер Крис Кристофферсон. Ему 22 июня 2024 года исполнилось 88 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram певца.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дед Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома", – написала семья Криса Кристофферсона сегодня, 30 сентября.

Также об этом высказалась американская певица и актриса Барбра Стрейзанд.

"Впервые увидев выступление Криса в клубе Troubadour в Лос-Анджелесе, я поняла, что он – нечто особенное. Босиком и с гитарой, он казался идеальным выбором для разрабатываемого мной сценария, который в итоге стал фильмом "Звезда родилась". В фильме мы с Крисом спели песню "Evergreen", которую я написала для главной любовной темы фильма", – подписала она публикацию с архивными фото с Крисом.

Она также вспомнила свой последний концерт в 2019 году в лондонском Гайд-парке.

"Я попросила Криса присоединиться ко мне на сцене, чтобы спеть наш дуэт из "Звезда родилась", "Lost Inside Of You". Он был как всегда очарователен, и публика осыпала его аплодисментами. Было очень приятно видеть, как он получает признание и любовь, которые он так сильно заслужил. Мои мысли обращены к жене Криса, Лизе, которая, как я знаю, поддерживала его всеми возможными способами", – заключила Барбра Стрейзанд.

Кристоффер Кристофферсон – американский кантри-певец, автор песен, актер. В 1960-е годы под влиянием творчества Боба Дилана изменил облик музыки кантри, развернув ее от эксплуатации шаблонных ковбойских и романтических мотивов к более глубоким формам личностного выражения. Член Зала Славы кантри ("Me and Bobby McGee", "Help Me Make It Through the Night", "A Star Is Born"), лауреат "Грэмми" (1972, 1974, 1975). Самые известные фильмы с ним – "Алиса здесь больше не живет" (1974) с Эллен Бёрстин, "Звезда родилась" (1976) с Барброй Стрейзанд и "Конвой" (1978) c Эли Макгроу. Снимался в фантастических картинах ("Тысячелетие", "Блэйд", "Планета обезьян").

27 сентября 2024 года стало известно, что легендарная актриса Мэгги Смит скончалась в возрасте 89 лет.

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