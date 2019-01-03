В полиции прокомментировали драку со смертельным исходом в Караганде
Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, один подозреваемый объявлен в розыск.
Фото : Instagram3 января 2019, 02:01
Появились новые подробности убийства около ресторана "Древний Рим" в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, один подозреваемый объявлен в розыск.
По данному факту начато досудебное расследование, по ч.1 ст. 99 УК, "Убийство".
В ходе следствия установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24-х до 27-и лет, - говорится в сообщении.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952613-d8c5ea04ac62d0385bd65984d364112e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...