В полиции прокомментировали драку со смертельным исходом в Караганде

Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, один подозреваемый объявлен в розыск.

Появились новые подробности убийства около ресторана "Древний Рим" в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, один подозреваемый объявлен в розыск.

По данному факту начато досудебное расследование, по ч.1 ст. 99 УК, "Убийство".

В ходе следствия установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24-х до 27-и лет, - говорится в сообщении.

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