Полиция распространила данные участников драки со смертельным исходом в Караганде

Трое подозреваемых взяты под стражу, один находится в розыске.

Полиция Караганды распространила данные участников групповой драки произошедшей в ночь на 1 января, в которой погиб один человек, еще трое получили ножевые ранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту начато досудебное расследование, по ч.1 ст. 99 УК "Убийство". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин:

Малхасян Торгом Манвелович

Малхасян Сохак Самвелович

Надырбеков Каир Хамитович

Задержанные признаны подозреваемыми за совершение тяжкого преступления и судом города Караганды санкционирована мера пресечения в виде "Содержание под стражей". Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск.

Полиция просит граждан, что либо знающих о местонахождении розыскиваемого сообщить по телефону 102.

В ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" в Караганде произошёл конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. В мессенджерах и социальных сетях стала активно распространяться недостоверная информация об этом конфликте, в частности о том, что погибли два человека, и конфликт возник на межнациональной почве.

В прокуратуре Карагандинской области данную информацию опровергли, обратив внимание на то, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.

Также представители надзорного ведомства сообщили, что ход расследования взят на особый контроль прокурором области, предупредили об ответственности за распространение заведомо ложной информации и попросили граждан не поддаваться на провокации и призывы, а следить за достоверной информацией от органов следствия.

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