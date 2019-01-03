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В Казахстане ожидаются осадки и гололед

В Алматинской области возможно усиление ветра.

Фото : из открытых источников3 января 2019, 09:57

На большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гололед, туман, в отдельном районе усиление ветра.

В Алматинской области в районе Жаланашколя возможно усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами - туман, гололед.

В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами туман, гололед.

В Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Костнайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами прогнозируют туман.

Погода в Алматы: -1°, преимущественно ясно.

Погода в Астане: -17°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды на 3 января смотрите здесь.


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