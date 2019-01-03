Стало известно о состоянии пострадавших в групповой драке в Караганде

Двое из них после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение, один по-прежнему находится в больнице.

Стало известно о состоянии пострадавших, получивших ножевые ранения в групповой драке, произошедшей в ночь на 1 января в карагандинском ресторане "Древний Рим", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, двое мужчин 1991 года рождения поступили в больницу с колото-резаными ранами ног. На данный момент они находятся на амбулаторном лечении и отпущены домой.

"Еще один парень 1992 года рождения доставлен в больницу с колото-резаной раной грудной клетки справа. После необходимой медицинской помощи он переведен из реанимации в экстренное отделение. Состояние его здоровья оценивается как стабильное, и пострадавший находится под наблюдением врачей", – сообщили в jУправлении здравоохранения.

В ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" в Караганде произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения. В мессенджерах и социальных сетях стала активно распространяться недостоверная информация об этом конфликте, в частности о том, что погибли два человека, и конфликт возник на межнациональной почве.

В прокуратуре Карагандинской области данную информацию опровергли, обратив внимание на то, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей.

Также представители надзорного ведомства сообщили, что ход расследования взят на особый контроль прокурором области, предупредили об ответственности за распространение заведомо ложной информации и попросили граждан не поддаваться на провокации и призывы, а следить за достоверной информацией от органов следствия.

Позже областной полицией были опубликованы данные задержанных участников драки со смертельным исходом.

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