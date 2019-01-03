Администрация ночного клуба, куда не пустили астанчанку с ДЦП, сделала заявление

В клубе пообещали провести служебное расследование, решить вопрос с охраной и исправить ситуацию.

В ночном клубе, куда не пустили Камиллу Шоканову в новогоднюю ночь, сделали заявление по поводу случившегося, передает Zakon.kz.

"Мы бы хотели принести свои искренние извинения Камилле за данную ситуацию ,связанную с входом в наш клуб. Здесь ни в коем случае нет никакой дискриминации и мы ни в коем случае не хотели обидеть Камиллу. К сожалению ,так заведено, что в ночных заведениях действует определённая система ограничения по возрасту и внешнему виду. И зачастую ,без объяснения причины. И дело здесь не в инвалидности, любой человек проходит через это на входе и может не зайти", - сказано в пояснении (пунктуация и орфография сохранены), размещенном в Facebook-аккаунте клуба "Бар Правый".

В клубе пообещали провести служебное расследование, решить вопрос с охраной и исправить ситуацию.

Широкий резонанс вызвало сообщение Камиллы Шокановой, у которой ДЦП, о том, что ее не пустили в новогоднюю ночь в клуб, куда она приехала провести время с друзьями. Камилла выразила сожаление, что администрации ночных клубов проявляют жесткие дискриминирующие требования к внешности и дресс-коду посетителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!