Арестованы пойманные на взятке полицейские из спецохраны

Постановление было вынесено 29 декабря.

В Алматы вынесена санкция в отношении нескольких сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Городского суда Алматы, Следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Дзигалюк, Нысанбаева, Орынбаева и Арашева.

Постановление было вынесено 29 декабря 2018 года, по статье 366 ч 3, пп. 1,2,3,4 УК РК - Получение взятки путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, неоднократно.

Ранее стало известно, что антикоррупционщики задержали за взятку почти в 25 тысяч долларов шестерых полицейских. "27 декабря в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по зарегистрированному досудебному расследованию по п.3, ч.3, статьи 366 УК РК изобличены начальник Управления специализированной службы охраны Алматы МВД РК полковник полиции Дзигалюк, 1969 года рождения, командиры батальонов подполковники полиции Арашев и Ракишев, заместители командиров батальона капитан полиции Нысанбаев, 1980 года рождения и майор полиции Орынбаев, 1973 года рождения, начальник отдела тылового обеспечения подполковник полиции Камалова, 1979 г.р. Они с 13 по 26 декабря 2018 года получили взятку в размере 24 900 долларов от своих подчиненных за общее покровительство по службе", - было сказано в распространяемом в соцсетях сообщении.

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