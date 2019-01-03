Жомарт Ертаев взят под стражу в Москве

Рассмотрение ходатайства о взятии Ертаева под стражу прошло 20 декабря 2018 года.

В Москве взят под стражу беглый экс-советник председателя правления "Банк RBK" Жомарт Ертаев, передает Zakon.kz.

Информация о судебных процессах в Пресненском районном суде размещена на сайте Мосгорсуда. Из нее следует, что рассмотрение ходатайства о взятии Ертаева под стражу прошло 20 декабря 2018 года. А уже 25 декабря в этом же суде было удовлетворено ходатайство о продлении Ертаеву срока содержания под стражей (п.2 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ). До этого момента беглый банкир содержался под "домашним арестом".

Ранее суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда отменил постановление Пресненского районного суда Москвы от 16 ноября 2018 года об отказе в удовлетворении ходатайства пресненского межрайонного прокурора об избрании Ертаеву меры пресечения в виде заключения под стражу, и направил дело на новое рассмотрение.

"В суд апелляционной инстанции представлены документы, в том числе заключение заместителя начальника ГУ МВД России по Москве от 6 мая 2018 года, согласно которому, выданный Ертаеву вид на жительство в РФ, аннулирован; постановление заместителя Генерального прокурора РФ Винниченко Н.А. от 7 декабря 2018 года об удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 16.11.2018 о выдаче Ертаева, а также документы, которые, по мнению автора апелляционного представления, свидетельствуют о нарушении Ертаевым в период содержания под домашним арестом с 11 мая по 29 сентября 2018 года наложенных на него запретов, а также о совершении Ертаевым действий, направленных на воспрепятствование расследованию, в том числе путем угроз физической расправой свидетелям по уголовному делу", - сказано в апелляционном постановлении суда.

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В Алматы Ертаеву заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей еще 7 марта 2018 года. 14 ноября 2018 года Генеральная прокуратура Казахстана вынесла новое постановление о квалификации деяний подозреваемого по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). 16 ноября Генпрокуратура Казахстана направила в Генпрокуратуру РФ требование о выдаче Ертаева для привлечения к уголовной ответственности.

Весной 2018 года СМИ сообщили о задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева. Через несколько дней его поместили под домашний арест. По версии обвинения, Ертаев участвовал в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK", в котором он работал советником председателя совета директоров.

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