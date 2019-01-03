Мать погибшего Искандера Сулейменова не простила виновницу ДТП

Осужденная со слезами на глазах вновь попросила прощения у родителей погибшего Сулейменова и признала свою вину. Девушка попросила суд не лишать ее свободы.

Мама Искандера Сулейменова просит суд оставить без изменения решение о лишении свободы осужденной Малики Мухитовой, передает Sputnik Казахстана.

3 января в суде Астаны продолжилось заседание по рассмотрению в апелляционном порядке уголовного дела в отношении Мухитовой.

Осужденная со слезами на глазах вновь попросила прощения у родителей погибшего Сулейменова и признала свою вину. Девушка попросила суд не лишать ее свободы.

Адвокат Мухитовой Дмитрий Куряченко заявил, что вины подзащитной нет вовсе.

"Запрещенная скорость мотоциклиста привела к созданию препятствия, которое таковым бы не явилось при условии движения мотоцикла с разрешенной скоростью. Другими словами, мотоцикл занял не принадлежащий ему путь на запрещенной скорости", — сказал Куряченко в зале суда.

Он отметил, что, по данным экспертов Астаны, Алматы и Омска, минимальная скорость движения мотоцикла с момента появления на имеющемся видео составила более 80 километров в час, максимальная перед началом торможения — 116,36 километра в час.



Малика Мухитова в сентябре была на могиле погибшего Искандера, а безногий дедушка осужденной дважды ездил к Олжасу Сулейменову, добавил адвокат. Пожилой мужчина, по словам защитника, предложил забрать "свою жизнь, дабы смягчить их страдания".

В приговоре суд не привел, кроме признания подсудимой, неоспоримых доказательств, считает адвокат.

Представители потерпевшей стороны назвали заявления адвоката Мухитовой циничными, необъективными и необоснованными.

Родители Искандера Сулейменова на заседании не присутствовали.

"Прошу оставить приговор Есильского районного суда в отношении Мухитовой без изменений. В случае возникновения разногласий со стороной потерпевших прошу мое мнение считать приоретным как матери, чей ребенок погиб по небрежной халатности осужденной Мухитовой", — зачитала обращение матери погибшего Лейлы Сулейменовой адвокат Альмира Шайхина.

Она также зачитала отрывок из философского произведения Олжаса Сулейменова, которое было написано после гибели парня. В нем писатель вспоминает, что Искандер решил вернуться в Казахстан, чтобы изучать родной язык.

"Жалею, что не настоял. Сейчас бы ездил в ранге атташе в какой-нибудь столице, где не раздают права на вождение и не убивают мотоциклистов", — процитировала адвокат.

Внук казахстанского поэта и писателя Олжаса Сулейменова Искандер Сулейменов скончался 22 июня 2018 года в аварии.

Он управлял мотоциклом и столкнулся с иномаркой, за рулем которого была Малика Мухитова — дочь начальника департамента внутренних дел Кызылординской области.

В ноябре прошлого года девушку приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Ей также запретили садиться за руль в течение пяти лет. Мать и отец Сулейменова считают, что подозреваемая Малика Мухитова признала вину "лишь для того, чтобы смягчить себе наказание за содеянное".

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