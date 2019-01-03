Алматинский хирург признан виновным в смерти пациентки и избежал наказания

Срок давности дела истек.

В Алматы хотят отстранить от врачебной практики пластического хирурга, чья пациентка умерла после липосакции. Суд признал Дмитрия Писарева виновным в смерти 33-летней Даны Агамурадовой. Но из-за срока давности дела мужчину наказывать не стали, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Айзат Молдагасимова, руководитель департамента охраны общественного здоровья г. Алматы:

- С 12 декабря 2018 года Писарев как пластический хирург не имеет права осуществлять врачебную деятельность в связи с истечением срока действия сертификата специалиста. В течение двух буквально дней мы подадим новый иск в судебные органы для запрета заниматься врачебной деятельностью врачу Писареву. В ту клинику, где он осуществляет свою деятельность, мы направляем сейчас письмо.

Суд длился два месяца. Сестра погибшей требовала взыскать с Писарева 50 миллионов тенге. Но, согласно приговору, он выплатит только три.

Хирург своей вины так и не признал. Он уверяет, что операция прошла успешно, плохо пациентке стало уже после. В тот момент в клинике якобы не оказалось дежурного реаниматолога.

Трагедия произошла зимой 2016 года. Дана Агамурадова специально прилетела из Дубая. Уже после операции выяснилось, что подобные хирургические процедуры ей противопоказаны.

Дмитрий Писарев также проходит по делу о смерти пациентки после операции на груди.

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