Алматинского финансового блогера признали виновным в изнасиловании
Фото: Instagram/duman_neo
Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении известного финансового блогера Думана Ерханата, сообщает Zakon.kz.
Судебный процесс прошел в закрытом режиме.
Ранее приговором суда первой инстанции Ерханат был признан виновным в изнасиловании. Ему назначено пять лет лишения свободы.
"Апелляционной инстанцией был отменен приговор суда первой инстанции и вынесен оправдательный вердикт. Изучив материалы уголовного дела, коллегия признала вину Ерханата доказанной. Доводы стороны защиты опровергаются собранными доказательствами", – рассказали в пресс-службе суда.
Как уточняется, кассационная коллегия отменила оправдательный вердикт и оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции.
Отметим, что обвиненный в изнасиловании блогер опубликовал в своем Instagram пост, посвященный произошедшему инциденту между ним и его подписчицей.
По его словам, в ночь инцидента девушка сама настаивала на их близости, а спустя пару часов заявила в полицию, потребовав с блогера выкуп.
Ранее сообщалось, что в Алматы начинающий блогер покончила с собой.
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