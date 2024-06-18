Алматинского финансового блогера признали виновным в изнасиловании

Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении известного финансового блогера Думана Ерханата, сообщает Zakon.kz.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме.



Ранее приговором суда первой инстанции Ерханат был признан виновным в изнасиловании. Ему назначено пять лет лишения свободы.

"Апелляционной инстанцией был отменен приговор суда первой инстанции и вынесен оправдательный вердикт. Изучив материалы уголовного дела, коллегия признала вину Ерханата доказанной. Доводы стороны защиты опровергаются собранными доказательствами", – рассказали в пресс-службе суда.

Как уточняется, кассационная коллегия отменила оправдательный вердикт и оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции.

Отметим, что обвиненный в изнасиловании блогер опубликовал в своем Instagram пост, посвященный произошедшему инциденту между ним и его подписчицей.

По его словам, в ночь инцидента девушка сама настаивала на их близости, а спустя пару часов заявила в полицию, потребовав с блогера выкуп.

Ранее сообщалось, что в Алматы начинающий блогер покончила с собой.