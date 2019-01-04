"Трехножка" на дороге: законно или нет

Должен ли быть предупреждающий знак перед передвижным скоростемером.

Могут ли полицейские устанавливать передвижной скоростемер, где им вздумается, и должен ли перед такой "трехножкой" устанавливаться предупреждающий знак, разбирался журналист Zakon.kz.

Уже второй день казахстанцы обсуждают опубликованный в соцсетях видеоролик, где возмущенный автолюбитель доказывает сотрудникам дорожно-патрульной полиции, что перед передвижным скоростемером должен быть установлен предупреждающий знак. И хотя разгневанный мужчина ведет себя довольно агрессивно, полицейские, даже не пытаясь доказать свою правоту, попросту уезжают. Ситуация выглядит довольно комично и вызвала немало иронических комментариев пользователей соцсетей.

За разъяснениями мы обратились в пресс-службу ДП Алматинской области. Однако, как сообщили в полиции, подобные скоростемеры в установке предупредительных знаков не нуждаются и полицейские использовали эту "трехножку" на законных основаниях.

"Трехножка", то есть фоторадар "Крис-П", является передвижным комплексом и может использоваться по всей протяженности автодороги в наиболее аварийных ее участках. С учетом этого, необходимости постоянно перевозить с собой дорожный предупредительный знак не имеется. Данное требование может распространяться лишь на видеокомплексы, работающие в стационарном режиме", – сообщил представитель пресс-службы областного ДП Кобейхан Нурахмет.

Что касается данной ситуации, а, в частности, поведения самих полицейских и возмущенного автолюбителя, то в пресс-службе ДП отметили, что по данному факту проводится тщательное разбирательство.

"Передвижной фоторадарный комплекс "Крис-П" был установлен согласно расстановке для выявления различных нарушений, в первую очередь, нарушений по ограничению скоростного режима на данном участке автодороги. Сертификат имеется. С учетом зимнего времени, гололеда и общей профилактики аварийности, патрулирование автодорог усилено, в том числе с использованием фоторадарных комплексов. Что касается конфликтной ситуации между автолюбителем и патрульными, то сейчас проводится соответствующая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", – дополнил Кобейхан Нурахмет.

Первые передвижные радары "Крис-П" появились в Алматы и области в апреле 2015 года. Чуть позже основные вопросы, касающиеся эксплуатации этих мобильных радаров, корреспонденту Zakon.kz разъяснили в ДВД Алматы. Сегодня мы напомним некоторые из них.

- Насколько законно "прятать" мобильные радары в кустах, за деревьями и т.д.? Должны ли "Крис-П" устанавливать только в хорошо просматриваемых местах?

- Комплексы "Крис-П" устанавливаются на прилегающей территории автодорог города. При этом передвижной радар может быть установлен, и за деревом, и за столбами, но строго с соблюдением норм этики.

- Насколько соблюдаются меры безопасности при установке "Крис-П", нет ли вероятности, что "тренога" может быть сбита машиной? И в случае повреждения "Крис-П" машиной, кто будет возмещать материальный ущерб?

- За сохранность и надлежащее техническое состояние "Крис-П" отвечают закрепленные за ними сотрудники полиции. Устанавливаются комплексы на расстоянии до трех метров от проезжей части с обеспечением безопасности. В случае же повреждения радара, вопросы ответственности и возмещения ущерба разрешаются на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством РК.

- Могут ли машины ДПП, закрепленные за "Крис-П", парковаться с нарушением соответствующих правил парковки?

- Парковка патрульных машин, осуществляющих контроль за передвижными радарами, производится в соответствии с ПДД РК . Исходя из чего, можно делать вывод, что исключений из правил здесь нет.

Подготовил Владимир Демидов

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