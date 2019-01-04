В Астане мужчина разбил теплую остановку
Неизвестный пнул ногой в стеклянную дверь остановочного павильона по улице Байтурсынова.
В Астане мужчина разбил стекло теплого остановочного павильона, сообщает Zakon.kz.
Видео инцидента появилось на странице astana_brothers.
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Добрый вечер! Опубликуйте пожалуйста. В Астане построили тёплые остановочные павильоны. _ 02.01.2019г данный гражданин разбил стекло в двери новой тёплой Остановки расположенного по ул.Байтурсынова. _ Просим данного гражданина связаться с обслуживающей компанией по тел. +7 (702) 646-48-70, если он узнал себя на данном видео, или сообщить через знакомых, дабы предотвратить привлечение его к административной ответственности. _ Пусть страна знает своих героев!
На кадрах неизвестный пнул ногой в стеклянную дверь остановочного павильона по улице Байтурсынова. Его ожидает административная ответственность.
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