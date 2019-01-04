В Астане мужчина разбил теплую остановку

Неизвестный пнул ногой в стеклянную дверь остановочного павильона по улице Байтурсынова.

В Астане мужчина разбил стекло теплого остановочного павильона, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента появилось на странице astana_brothers.

На кадрах неизвестный пнул ногой в стеклянную дверь остановочного павильона по улице Байтурсынова. Его ожидает административная ответственность.







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