Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Происшествия

Дверь теплой остановки разбили из-за конфликта в Астане

дверь теплой остановки разбил мужчина из-ха конфликта, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 19:03 Фото: скриншот видео
Во время патрулирования сотрудники полиции выявили факт повреждения городской инфраструктуры. Было разбито стекло двери теплой остановки, расположенной по улице Ахмета Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.

Как установили стражи правопорядка, между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них вышел из остановки, схватил бутылку и намеренно ударил ею по стеклу двери, после чего скрылся.

"В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 35-летнего мужчину. В отношении нарушителя начато административное производство. По решению суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 15 суток. Причиненный ущерб будет возмещен в установленном законом порядке", – отметили в полиции.

Между тем в южной столице задержали мужчину, совершившего серию краж в мечетях.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
