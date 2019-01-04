Подозреваемых в получении взятки сотрудников ДГД Астаны оставили под арестом

Представитель антикоррупционного ведомства не смог объяснить, какие именно следственные действия планируется проводить далее.

Сотрудникам Комитета госдоходов, подозреваемым в получении 1450 долларов в качестве взятки, продлили срок содержания под стражей до 28 января. Следственные судьи Астаны, рассматривающие ходатайство прокуратуры и органов следствия, сочли это необходимым, передает корреспондент Zakon.kz.

Осенью антикоррупционная служба столицы задержала троих представителей департамента госдоходов (ДГД) по подозрению в получении 1450 долларов: специалиста таможенного поста аэропорта Астаны Серика Тынымбаева, его руководителя Жаната Айтенова и заместителя начальника ДГД Астаны Кайрата Джумагулова. Якобы они помогали контрабандистам ввозить золото без декларирования и уплаты пошлин.

Основные следственные мероприятия уже закончены, однако дело все еще не передано в суд.

В ходе заседания следственного суда представитель антикоррупционного ведомства Маратов так и не смог объяснить, какие именно следственные действия планируется проводить далее. Более того, на слушание по продлению срока ареста Джумагулова он пришел не подготовленный.

"К материалам кроме психолого-филологической экспертизы от 7 декабря ничего не приобщено. А что вы делали два месяца, чем вы можете подтвердить свои доводы о ходатайстве, что необходимо провести?" - спросила судья Акмарал Исаева.

"Необходимо провести все, что изложено в ходатайстве", - ответил следователь.

"Но изложенное в ходатайстве вы должны приобщить к материалам, какие экспертизы назначены, что сделано, а тут ничего нет кроме психолого-филологической экспертизы. До 7 декабря что делали?" - продолжила она.

"Все в уголовном деле", - сказал Маратов.

"А где дело? Вы раз не приобщили, должны были его привезти. Почему не приобщаете копии? Суд должен изучить документы, знать, что вы сделали. В представленных документах я этого не вижу. Зачем вы пришли в суд, если вы не принесли материалы дела? Документы свои забыли (следователь не смог предоставить служебное удостоверение – от авт.). Вы же должностное лицо. Я как сейчас буду ваше ходатайство рассматривать?" - сказала Исаева и объявила перерыв, чтобы следователь предоставил необходимые документы.

После перерыва адвокат Джумагулова Аманжол Мухамедьяров в суде обратил внимание на нарушение сроков подачи ходатайства о продлении ареста. Сказал, что сроки предварительного следствия затягиваются и настаивал на том, что следствие нужно заканчивать и передавать дело в следующую инстанцию. Определить более мягкую меру пресечения для своего подзащитного в виде домашнего ареста или залога. Помимо этого, он попросил вынести частное постановление в отношении прокурора Аубакирова за бездействие в отношении нарушений, допущенных в ходе досудебного расследования.

Дело в том, что Генеральная прокуратура возбудила дело против сотрудников антикоррупционной службы (Бауыржан Керимбеков и Ержан Джакупов), расследовавших факт получения взятки. Их обвиняют в провокации и превышении должностных полномочий. Именно Керимбеков, по словам адвоката, предложил Джумагулову делать общий бизнес на контрабанде золота. А Джакупов вел переговоры с Тынымбаевым.

"Если дело зарегистрировано в ЕРДР, почему вы сейчас поддерживаете продление ареста с мерой пресечения в виде ареста?" - спросила у прокурора Аубакирова судья Исаева.

"Спецпрокуратура еще не провела все следственные действия. Полагаем, что преждевременно принимать какое-либо решение. Мы должны всесторонне изучать обстоятельства", - ответил он.

Вести аудиозапись на заседании по ходатайству о продлении срока ареста Жанату Айтенову суд запретил, несмотря на то, что стороны не возражали.

Адвокаты обвиняемых планируют подавать апелляцию на решение следственных судей.

Татьяна Ковалева, Астана

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