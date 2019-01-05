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В Костанайской области у полицейских забирали выплаченные им премии

Начальник отдела полиции города Житикары и Житикаринского района, а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела задержаны антикоррупционной службой.

Фото : из открытых источников5 января 2019, 11:29

Высокопоставленные сотрудники полиции попались на взятке в 1,5 млн тенге в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

21 декабря 2018 года Антикоррупционной службой Костанайской области были задержаны при получении в группе лиц взятки в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции Житикары и Житикаринского района (подполковник полиции), а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела (майор полиции).

Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премий подчиненным сотрудникам.

22 декабря 2018 года Специализированным следственным судом Костаная в отношении начальника отдела санкционирована мера пресечения "содержание под стражей", в отношении начальника отделения местной полицейской службы применена мера пресечения "домашний арест".

Досудебное расследование продолжается. Об этом сообщил на брифинге директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин.


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