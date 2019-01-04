В Нацбюро рассказали подробности громких коррупционных задержаний

По всем задержанным сейчас проводятся досудебные расследования.

В Костанайской, Карагандинской областях и в городе Алматы сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции задержан ряд должностных лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления специализированной службы охраны Алматы МВД РК по факту получения взяток в сумме 24 900 долларов США от подчиненных за общее покровительство по службе. Судом начальник управления, командир батальона и его заместители заключены под стражу. Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил на брифинге директор департамента по связям с общественностью Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Арман Бердалин.

Также в Карагандинской области установлены факты злоупотребления полномочиями заместителем руководителя областного департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.

По словам Бердалина, в Туркестанской области подозревается в совершении коррупционных преступлений (ч.2 ст.366 УК РК) главный специалист отдела камеральных проверок ДГД по области, который 13 декабря 2018 года получил взятку в сумме 1 млн тенге от участника внешнеэкономической деятельности за беспрепятственную камеральную таможенную проверку и общее покровительство в его предпринимательской деятельности.

"Кроме того, 21 декабря 2018 года Антикоррупционной службой Костанайской области задержаны при получении в группе лиц взятки в сумме 1,5 млн тенге начальник отдела полиции Житикары и Житикаринского района (подполковник полиции), а также начальник отделения местной полицейской службы этого же отдела (майор полиции). Подозреваемые осуществляли незаконные поборы денежных средств, ранее выплаченных в качестве премий подчиненным сотрудникам. 22 декабря 2018 года Специализированным следственным судом Костаная в отношении начальника отдела санкционирована мера пресечения "содержание под стражей", в отношении начальника отделения местной полицейской службы применена мера пресечения "домашний арест". Досудебное расследование продолжается", - проинформировал А. Бердалин.

Глава департамента добавил, что в настоящее время Антикоррупционной службой Костанайской области расследуется уголовное дело в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" и его заместителя.

"Они подозреваются в получении взятки в группе лиц в сумме 4,4 млн тенге от директора частного предприятия за беспрепятственный прием и своевременную оплату поставленных медицинских реагентов и реактивов. Досудебное расследование продолжается", - отметил он.

Также департаментом Нацбюро по Атырауской области был задержан руководитель ГУ "Управление образования Атырауской области", его заместитель и главный бухгалтер подведомственной организации по факту хищения бюджетных средств. Ведется досудебное расследование. Иные сведения в соответствие со ст. 201 УПК РК в интересах следствия не подлежат разглашению.

Оксана Скибан, Астана

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