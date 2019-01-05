Полиция Астаны задержала повредившего остановку хулигана
Им оказался 22-летний житель Туркестанской области.
Фото : из открытых источников5 января 2019, 12:13
Сотрудники полиции Астаны в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали хулигана, который разбил остановку в столице, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.
Им оказался 22-летний житель Туркестанской области. Напомним, парень повредил дверь остановочного павильона по улице Байтурсынова.
По словам задержанного, 2 января он провожал свою девушку домой, на остановке у них произошла ссора. Разозлившись на девушку, мужчина ударил дверь ногой.
Ему грозит административная ответственность.
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